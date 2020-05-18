Долги облгазов перед новым Оператором ГТС превысили 1,1 миллиарда

За период с января по апрель 2020 года долг участников рынка природного газа за негативные небалансы перед "Оператором ГТС Украины" составил 1,34 млрд грн, из которых 85% или 1,13 млрд задолжали облгазы.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС", передает БизнесЦензор.

"На сегодня уровень расчетов за негативные небалансы составляет лишь 24% с начала года. В свою очередь, Оператор ГТС на 100% выполняет свои обязательства перед участниками рынка и полностью оплатил им положительные небалансы за период января-марта", – подчеркивается в сообщении.

Так, всего с начала года зафиксировано 596 млн кубометров негативных и 710 млн куб. м положительных небалансов природного газа на общую сумму 2,9 млрд грн и 3,6 млрд грн соответственно.

При этом Оператор ГТС отмечает, что в апреле облгазы группы РГК Дмитрия Фирташа снизили темпы роста задолженности за негативные небалансы. Лидерами среди должников остаются "Луганскгаз" (286,4 млн грн), "Тернопильмисьгаз" (164,8 млн грн), "Киевоблгаз" (98,4 млн грн), "Кировоградгаз" (83,8 млн грн) и "Донецкоблгаз" (55,9 млн грн).

"Наличие такой значительной задолженности ставит под угрозу начало нового отопительного сезона уже осенью 2020 года. Поэтому Оператор ГТС Украины вынужден обратиться в суд, соответствующие иски поданы в отношении "Донецкоблгаза", "Луганскгаза", "Кировоградгаза", "Тернопильмисьгаза", "Мелитопольгаза", "Уманьгаза" и "Херсонгаза", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, долг за негативные небалансы участников рынка природного газа перед "Укртрансгазом", выполнявшим функции оператора ГТС до 2020 года, достиг 44,05 млрд грн. Только за 2019 год задолженность выросла на 12,26 млрд грн.