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Долги облгазов перед новым Оператором ГТС превысили 1,1 миллиарда

Долги облгазов перед новым Оператором ГТС превысили 1,1 миллиарда

За период с января по апрель 2020 года долг участников рынка природного газа за негативные небалансы перед "Оператором ГТС Украины" составил 1,34 млрд грн, из которых 85% или 1,13 млрд задолжали облгазы.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС", передает БизнесЦензор.

"На сегодня уровень расчетов за негативные небалансы составляет лишь 24% с начала года. В свою очередь, Оператор ГТС на 100% выполняет свои обязательства перед участниками рынка и полностью оплатил им положительные небалансы за период января-марта", – подчеркивается в сообщении.

Так, всего с начала года зафиксировано 596 млн кубометров негативных и 710 млн куб. м положительных небалансов природного газа на общую сумму 2,9 млрд грн и 3,6 млрд грн соответственно.

При этом Оператор ГТС отмечает, что в апреле облгазы группы РГК Дмитрия Фирташа снизили темпы роста задолженности за негативные небалансы. Лидерами среди должников остаются "Луганскгаз" (286,4 млн грн), "Тернопильмисьгаз" (164,8 млн грн), "Киевоблгаз" (98,4 млн грн), "Кировоградгаз" (83,8 млн грн) и "Донецкоблгаз" (55,9 млн грн).

"Наличие такой значительной задолженности ставит под угрозу начало нового отопительного сезона уже осенью 2020 года. Поэтому Оператор ГТС Украины вынужден обратиться в суд, соответствующие иски поданы в отношении "Донецкоблгаза", "Луганскгаза", "Кировоградгаза", "Тернопильмисьгаза", "Мелитопольгаза", "Уманьгаза" и "Херсонгаза", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, долг за негативные небалансы участников рынка природного газа перед "Укртрансгазом", выполнявшим функции оператора ГТС до 2020 года,  достиг 44,05 млрд грн. Только за 2019 год задолженность выросла на 12,26 млрд грн.

Автор: 

борг (1866) облгази (239) суд (3315) Оператор ГТС (451)


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В общем "новый оператор ГТС"-это"эффективный частный собственник",введенный в 2018г антиконституционным путем принятия "говорящими головами" "дебило-розничных рыночных законов" и заменившие прекрасно работающего государственного .регулятора ..Т.е процесс замены "часы на трусы" мы все видим. Нас убеждали,что эти "частные регуляторы" заменят неэффективную гос.регуляцию при которой была создана вся газовая инфраструктура и которая все 30 лет кормила этих паразитов "харчующихся" на ее планомерном развале,на "эффективную" частную. Забавно что этими диверсионными законами(2018г) были нарушены все балансы,запутан учет газа,государственная ГТС антиконституционным путем(ст13) отдана на разграбление этим "менеджерам",понятно что абсолютно незаконно.Этого показалось мало. Был присвоен (украден) газ собственной добычи(государственный газ,из гос.скважин,добытый гос.нефтегазразведкой и бурильщиками,поставляемый потребителям по государственной ГТС) .Мало этого,этот бесплатный газ прохиндеями стал продаваться на "лохобиржах " по 4500 грн за 1000куб.м и перепрадоваться по 8000грн(1я платежка), т.е на ровном месте хитросделанные прохиндеи,не ударив палец о палец наваривали миллиарды долл на грабеже потребителей(промышленных и бытовых) и бюджета.Мало этого,они набрались наглости и при отрицательной стоимости нефти(а к ней привязана стоимость газа) стали нагло впихивать по астрономичным ценам копеечный газ-принадлежащий государству.Мало того,они стали целенаправленно банкротить облгазы,(2я платежка),развернув против реально работающих структур,имеющих штат сотрудников,оборудование и пр,настоящую дез-атаку в СМИ,спрятав свои задницы(1я платежка) за их спинами,которые были продумано поставлены под удар и гнев потребителей и оказались на грани организованного банкротства. Все это крышует НКРЕКП и как бы не "видят" явные злоупотребления многочисленные структуры, обязанные защищать интересы государства. Картина маслом.Надо как-то все это разруливать,опыт 2х лет "регуляции" показал,что все эти АО,ООО и пр "Рога с копытами"-рукозадые и опилкоголовые деятели,способные только "взять и поделить" ими не созданное. Всем добра.
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18.05.2020 18:08 Відповісти

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