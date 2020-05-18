Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста известных брендов российской водки

Бывшие мажоритарные акционеры компании ЮКОС добились ареста в юрисдикции Нидерландов на российские водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya, принадлежащие РФ через федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт".

Об этом сообщил представитель GML (холдинговая компания, отражающая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Джонатан Хилл, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

По словам представителя компании, эти бренды могут быть проданы на публичном аукционе в сентябре, а вырученные деньги отправятся бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации на $50 млрд.

Арест брендов также подтвердила пресс-секретарь ФКП "Союзплодоимпорт" Нелли Пугачева.

"Предприятие намерено обжаловать это решение и уверено, что арест товарных знаков будет отменен в судебном порядке", – сказала она.

Об аресте брендов по требованию экс-акционеров ЮКОСа сообщило нидерландское издание NRC.

"Пока Российская Федерация игнорирует решения международных судов, мы будем конфисковать российскую государственную собственность в соответствии с законом. Претензия на товарные знаки в Нидерландах – это только начало", – цитирует издание слова Тима Осборна, одного из представителей экс-акционеров ЮКОСа.

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Как сообщалось, 18 февраля Апелляционный суд Гааги восстановил компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum в правах на получение от России $50 млрд за экспроприацию ЮКОСа. С учетом накопившихся процентов объем претензий бывших акционеров компании к российским властям достиг $57 млрд.

15 мая Россия обжаловала решение Апелляционного суда в Нидерландах.

В январе 2020 года Верховный суд Нидерландов окончательно подтвердил права РФ на использование водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya на территории стран Бенилюкс, положив тем самым конец продолжавшемуся 15 лет спору о правообладанииc компаниями, входящими в SPI Group..