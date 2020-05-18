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Apple возобновляет работу магазинов по всему миру после окончания карантина

Apple возобновляет работу магазинов по всему миру после окончания карантина

Американская корпорация Apple возобновляет работу сети собственных магазинов, которые были закрыты на карантин из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Applesfera, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Как сообщила глава розничной сети Apple Дейрдре О'Браен, на сегодняшний день в мире открыто 100 магазинов.

Так, работу всех магазинах на прошлой неделе возобновили в Германии и в Китае.

Несмотря на это, представители компании Apple ограничили количество своих сотрудников и контролируют соблюдение установленной дистанции между посетителями.

Также в компании сообщили, что все сотрудники обязаны носить защитные маски, а посетителям без масок они будут предоставляться. Также гостям магазинов Apple проводят скрининг температуры.

Автор: 

Apple (616) карантин (2077) магазин (250)


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