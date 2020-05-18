Apple возобновляет работу магазинов по всему миру после окончания карантина
Американская корпорация Apple возобновляет работу сети собственных магазинов, которые были закрыты на карантин из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Applesfera, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.
Как сообщила глава розничной сети Apple Дейрдре О'Браен, на сегодняшний день в мире открыто 100 магазинов.
Так, работу всех магазинах на прошлой неделе возобновили в Германии и в Китае.
Несмотря на это, представители компании Apple ограничили количество своих сотрудников и контролируют соблюдение установленной дистанции между посетителями.
Также в компании сообщили, что все сотрудники обязаны носить защитные маски, а посетителям без масок они будут предоставляться. Также гостям магазинов Apple проводят скрининг температуры.
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