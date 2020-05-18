За три месяца банки выдали всего 450 льготных кредитов для малого бизнеса, – Петрашко

За февраль - апрель по программе льготных кредитов для малого и среднего бизнеса "5-7-9%" банки-партнеры выдали 451 кредит на сумму 276 млн грн.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"К сожалению, программа, де-факто, не заработала на полную мощность. До обновления программы, за 3 месяца всеми банками-партнерами программы "доступные кредиты 5-7-9" выдан 451 кредит на общую сумму 276 млн грн. Это очень мало", – сказал министр.

Петрашко подчеркнул, что сейчас банки не хотят брать на себя риски выдачи средств.

Министр напомнил, что в бюджете на программу "5-7-9%" выделено 4 млрд грн.

"С нашей точки зрения, этого будет достаточно, но если потребуется больше, мы будем вносить изменения в бюджет", – добавил глава Минэкономики.

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Как сообщалось, Кабмин 29 апреля расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%", увеличив лимит для предоставление кредитов на рефинансирование существующей задолженности малого и среднего бизнеса.

Заемщики получают возможность рефинансировать свои действующие кредиты по ставке 3%, 5%, 7% или 9% годовых (в зависимости от категории кредита) на срок до 5 лет.

При этом устанавливается, что получить кредит с целью рефинансирования задолженности по кредитам, предоставленным украинскими банками, могут предприниматели с годовым доходом до 10 млн евро, тогда как в рамках госпрограммы другие кредиты предоставляются предпринимателям с годовым доходом до 100 млн грн.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов, ограничивается только сумма государственной поддержки, предоставляемой субъекту предпринимательства, которая совокупно не может превышать за любой трехлетний период 200 тыс. евро.

Ранее Кабмин определил Немецко-украинский фонд площадкой для программы кредитования малого и микробизнеса, анонсированной ранее президентом Владимиром Зеленским, которая предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и формально заработала с 1 февраля 2020 года.