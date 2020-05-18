Рефинансирование Нацбанка пойдет на покрытие дефицита госбюджета, – министр экономики

Долгосрочные кредиты рефинансирования, предоставляемые Национальным банком Украины (НБУ), будут направлены банками на финансирование дефицита госбюджета через выкуп облигаций внутреннего займа и не смогут стимулировать кредитование экономики.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"От того, что НБУ выдает рефинанс, стимулирование экономики не появится. Реальность сегодня такова, что деньги, полученные от рефинанса, пойдут на финансирование государственного бюджета. В то же время, ресурс банков заморожен через депозитные сертификаты. То есть ресурса недостаточно, а то, что есть у банков, идет не на кредитование экономики", – сказал Петрашко.

Министр напомнил, что по оценке Минэкономики для обеспечения роста экономики Украины на 7-8% в год необходимо около 400 млрд грн кредитов ежегодно.

"Что для этого нужно? Прежде всего, чтобы у банков появилась мотивация кредитовать. Во-вторых, точечная помощь от государства, например дополнительные госгарантии для секторов, которые пострадали то ли от карантина, то ли, например, от засухи, или требуют инновационного развития", – заявил глава министерства.

По мнению Петрашко, государство также должно частично оплачивать риски в долгосрочных инфраструктурных проектах.

"Почему мы поддерживаем "Укравтодор"? Потому что понимаем, что строить они будут каждый год, но срок окупаемости этого строительства слишком длинный. Участие государства делает такие проекты интересными и понятными для кредиторов", – сказал министр.

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Как сообщалось, 8 мая НБУ провел дебютный тендер по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на котором предоставил 11 банкам 2,4 млрд грн.

Нацбанк будет проводить аукционы по 90-дневному рефинансированию каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня, а по рефинансированию на срок от года пяти лет – каждую вторую пятницу месяца.

Ранее замглавы НБУ Олег Чурий признал, что банки могут направить эти средства на покупку государственных облигаций. На это также надеется министр финансов Сергей Марченко.