Большинство курортных гостиниц в Украине планирует возобновить работу с 1 июня, – опрос

Большинство курортных гостиниц Украины планируют возобновить работу с 1 июня, при этом некоторые из них начали работу уже с 15 мая и ранее.

Об этом свидетельствуют данные опроса Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Так, с июня начнут работу бутик-отель "Отрада" (5*, Одесса), гостиница "Гора" (4*, Поляница), "Вилла Санторини" (4*, Каролино-Бугаз, Orange Hotel (3*, Одесса), курортно-гостиничный комплекс "Свитязь" (4*, Трускавец). При этом первые три гостиницы намерены открыть объекты полностью, тогда как остальные запустят лишь часть номерного фонда.

Частичный запуск с 15 мая планировали бутик-отель в Сходнице "Поезия Мандрив" и гостиница "Южная София" (Затока, Одесская область). При этом по состоянию на 12 мая 2020 года одесский Hotel Mezzanine White и Platium SPA&Resort под Киевом уже начали принимать гостей.

Большая часть гостиниц, ориентирующаяся на украинских и семейных туристов, ожидает загрузку на уровне показателей 2019 года, в то время как бизнес-отели и гостиницы, принимающие иностранных гостей, прогнозируют снижение загрузки.

По результатам опроса, гостиницы в основном рассчитывают на постоянных клиентов, а также намерены привлекать гостей через OTA и прямые продажи.

При этом 40% респондентов рассчитывают привлечь гостей через туристических операторов.

Половина опрошенных гостиниц планирует сократить штат сотрудников на 10-20%, и только 10% - более чем на 50%. Такие гостиницы в основном ориентируются на иностранных гостей и бизнес-поездки.