Дивиденды глобальных компаний могут сократиться на $500 миллиардов, – исследование

Объем дивидендов, выплачиваемых компаниями по всему миру, при наихудшем сценарии в этом году может сократиться на $493 млрд из-за мер, предпринимаемых для поддержания финансовых показателей в условиях пандемии.

Об этом свидетельствует исследование компании Janus Henderson, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Оптимистичный сценарий предполагает снижение дивидендов на $213 млрд (15%) – до $1,21 трлн. Однако этот сценарий учитывает только уже объявленные сокращения или те, что ожидаются в ближайшее время.

Как отмечает Financial Times, с начала вызванного пандемией кризиса компании уже объявили о снижении дивидендов на десятки миллиардов долларов. При этом Royal Dutch Shell и телекоммуникационная BT Group сократили выплаты впервые за последние десятилетия.

В Janus объяснили большую разницу между двумя сценариями быстрым развитием ситуации вокруг пандемии и вероятностью того, что "некоторые компании просто снизят дивиденды, а не полностью откажутся от них".

По данным компании, в первом квартале объем выплат акционерам, напротив, вырос – на 3,6%, до $275,4 млрд.

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Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годв дивиденды упали на 30%. По мнению аналитиков Janus, в некоторых регионах, включая Европу и Великобританию, падение в этот раз может быть еще больше. В Северной Америке влияние вспышки заболевания будет меньше в связи с большим числом технологических компаний.

В Janus считают, что в Азии влияние пандемии на дивиденды проявится в следующем году, поскольку размер выплат в текущем году уже был установлен на основании прибыли за 2019 год.

Среди наиболее пострадавших отраслей, скорее всего, окажется банковский и нефтяной сектор, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, а также аэрокосмическая отрасль. В то же время, дивиденды технологических и фармацевтических компаний, а также производителей пищевых продуктов и потребительских товаров менее подвержены влиянию кризиса.

По словам аналитика Janus Бена Лофтхауза, снижение, вероятно, будет "очень резким", однако на фоне беспрецедентных мер поддержки со стороны правительств и центробанков "нам остается только надеяться на быстрое восстановление".