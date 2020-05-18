Экономика Японии вошла в рецессию на фонде коронавирусного кризиса

ВВП Японии в первом квартале 2020 года снизился на 0,9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда экономика страны сократилась на 1,9%.

Об этом свидетельствуют официальные данные, обнародованные японским правительством в понедельник, 18 Мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечает агентство AFP, в четвертом квартале 2019 падение ВВП было обусловлено убытками, причиненными тайфунами, а также повышением налогов в стране.

Падение ВВП в первом квартале было обусловлено негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на уровень потребительской активности, капитальных расходов и экспорта.

Эксперты рассчитывают, что негативные последствия воздействия пандемии более четко проявятся на показателях второго квартала, а текущую ситуацию в экономике называют худшим кризисом со времен Второй мировой войны, отмечает агентство dpa.