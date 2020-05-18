Эстония запретила авиасообщение с семью странами

Эстония запретила авиасообщение с Беларусью, Россией, Великобританией, Швецией, Бельгией, Данией и Турцией из-за высокого риска инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Соответствующее распоряжение подписал министр экономики и инфраструктуры страны Таави Аас 17 мая. Оно будет действовать до 7 июня с возможностью дальнейшего пересмотра.

В связи с этим полеты будут запрещены авиакомпании "Белавиа", которая обслуживает маршрут Минск-Таллинн с частотой два раза в неделю. Регулярные рейсы в другие страны, оказавшиеся в запретном списке, из Эстонии сейчас не выполняются.

Чтобы дать возможность пассажирам вернуться домой, запрет на полеты из Беларуси вступает в силу с 24 мая. До 23 мая авиакомпания сможет выполнять рейсы.

Определять страны, в которые безопасно и небезопасно выполнять полеты власти Эстонии намерены на основании ежедневного анализа статистики уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние 14 дней. Он должен быть не более 25 человек на 100 000 населения, чтобы рейсы могли выполняться.

На основании этих данных с 18 мая авиакомпании смогут без ограничений летать из Эстонии в Германию, Польшу, Норвегию, Австрию, Латвию и Литву.