Суд начал банкротство реанимированного судами "Укринбанка"

Хозсуд Луганской области 15 мая открыл производство по делу о банкротстве ПАО "Украинская инновационная компания" ("Укринком") по инициативе ООО "ЮС-Металл".

В "Укринком" был переименован ликвидированный "Укринбанк", контроль над которым бывшим собственникам удалось восстановить благодаря решениям судов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Как сообщалось, в феврале Фонд гарантирования вкладов физлиц заявлял, что Большая палата Верховного суда отказалась признать компанию "Укринком" правопреемником неплатежеспособного "Укринбанка".

В Фонде также подчеркивали, что по решению Верховного суда, сделки, совершенные бывшими руководителями банка после начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, являются ничтожными.

Ранее Фонд гарантирования вкладов подал заявления в прокуратуру и СБУ по факту перерегистрации в реестре юридических лиц на нового руководителя и переименование ликвидируемого "Укринбанка".

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Напомним, Национальный банк признал неплатежеспособным "Укринбанк" 4 декабря 2015 года, а 22 марта 2016 года решил его ликвидировать.

Однако 29 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной ликвидацию "Укринбанка", а 13 июля Киевский апелляционный суд отклонил кассационные жалобы НБУ и Фонда гарантирования вкладов. При этом все гарантированные суммы возмещения вкладчикам банка были выплачены Фондом гарантирования.

13 июля в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей внесены изменения, которыми юридическое лицо ПАО "Укринбанк" не только перерегистрировано на нового руководителя и по новому юридическому адресу, но также и переименовано в "Укринком".

Высший админсуд кассационную жалобу Нацбанка оставил также без удовлетворения, а решение судов первой и апелляционной инстанций - без изменений.

По состоянию на 21 декабря 2015 года владельцами "Укринбанка" были Владимир Клименко (66,99%) и Алексей Морозов (10%).

По данным НБУ, на 1 октября 2015 года по размеру активов банк занимал 27 место (5,83 млрд грн) среди 123 действующих банков.