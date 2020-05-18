Рада отложила рассмотрение законопроектов об интеллектуальной собственности и АО

Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о создании Национального органа интеллектуальной собственности (№2255) и законопроекта с новой редакцией закона об акционерных обществах (№2493).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Я вижу наличие желания на пятницу (22 мая) поставить (законопроект) №2255 о создании Национального органа интеллектуальной собственности. Из-за высокого резонанса в обществе мы приняли решение не проводить онлайн-слушания комитета во время карантина, потому что слишком много желающих хотят прийти и высказать свое мнение", – сказал глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в ходе согласительного совещания в парламенте.

О необходимости рассмотреть этот документ в ближайшее время заявил первый замглавы председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Комитет намерен вскоре создать площадку, чтобы заслушать все стороны, добавил Наталуха.

Что касается законопроекта №2493, который депутаты также намеревались рассмотреть на этой неделе, глава комитета по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о необходимости его доработки в соответствии с правом Европейского союза и Соглашением об ассоциации Украина-ЕС. Рассмотрение документа перенесено на более поздний срок.

Как сообщалось, Верховная Рада в первом чтении приняла пакет законопроектов в сфере интеллектуальной собственности, среди которых есть законопроект №2255. Он предполагает двухуровневую систему государственного управления сферой интеллектуальной собственности. При этом Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно заниматься формированием и реализацией госполитики в сфере интеллектуальной собственности, а Национальный орган, который предлагается создать, – выполнять отдельные функции по реализации этой политики, такие как выдача патентов и свидетельств.

В свою очередь Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) заявила, что видит угрозу в том, что законопроект предлагает де-юре ввести в Украине международный принцип исчерпания права на товарный знак. Такой принцип приемлем в тех странах, где можно четко проследить, официально ли ввозится товар из-за рубежа, подчеркивали в ЕБА.

Законопроектом с новой редакцией закона об акционерных обществах (№2493) предлагается разрешить компаниям выбирать модель корпоративного управления и, наряду с двухуровневой системой корпуправления, которую предусматривает нынешнее законодательство, ввести одноуровневую.