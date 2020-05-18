Убыток "Сумыгаза" за четыре месяца достиг 43 миллионов

АО "Сумыгаз" в январе - апреле 2020 года получило 43 млн грн убытков.

Как сообщает пресс-служба компании, негативный финансовый результат обусловлен установленным НКРЭКУ на первое полугодие убыточным тарифом на доставку газа, который покрывает только 77% себестоимости услуги, передает БизнесЦензор.

"Ситуацию должен исправить экономически обоснованный тариф, применение которого с 1 июля 2020 года позволит до конца года вывести компанию максимально близко к точке безубыточности", – отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что тариф за доставку оператора АО "Сумыгаз", как и для других аналогичных компаний, НКРЭКУ утвердила 24 декабря 2019 года. Решением было предусмотрено двухэтапное внедрение тарифа: с 1 января и 1 июля 2020 года.

"Госрегулятор сознательно установил убыточный уровень тарифа на первое полугодие 2020 года, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на потребителей газа в отопительный период. При этом тариф на доставку – распределение газа, действующий с января по июнь 2020 года, не покрывает значительную часть текущих расходов АО "Сумыгаз", – подчеркивается в сообщении.

Все средства, полученные за доставку газа, компания используют на приоритетные в условиях карантина направления: работу аварийных служб 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников.

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"Заниженный размер тарифов, который был утвержден НКРЭКУ, делает неизбежным дальнейшее увеличение неплатежей и рост долгов перед оператором ГТС. Это приведет к платежному кризису в системе доставки газа потребителям, разбалансировке всей газовой системы страны и ставит под угрозу ее безопасную работу", – подчеркивают в компании.

Ожидается, что выравнивание тарифов на распределение до экономически обоснованного уровня остановит накопления долгов в газотранспортной отрасли.

"Действие экономически обоснованного тарифа, при сохранении низких рыночных цен на газ, позволит до конца года приблизить газотранспортную отрасль максимально близко к уровню безубыточности. В случае реализации такого сценария финансовое состояние не только АО "Сумыгаз", но и операторов ГРМ всей страны стабилизируется и позволит приступить к решению долговых проблем газовой отрасли, накопившиеся за последние пять лет", – сказано в сообщении.

Напомним, АО "Сумыгаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК – Региональная Газовая Компания, на территории Сумской области.

В 2019 году "Сумыгаз" доставил для 390 тыс. клиентов 604 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 9,8 тыс. км.