Убыток "Сумыгаза" за четыре месяца достиг 43 миллионов
АО "Сумыгаз" в январе - апреле 2020 года получило 43 млн грн убытков.
Как сообщает пресс-служба компании, негативный финансовый результат обусловлен установленным НКРЭКУ на первое полугодие убыточным тарифом на доставку газа, который покрывает только 77% себестоимости услуги, передает БизнесЦензор.
"Ситуацию должен исправить экономически обоснованный тариф, применение которого с 1 июля 2020 года позволит до конца года вывести компанию максимально близко к точке безубыточности", – отмечается в сообщении.
В компании напомнили, что тариф за доставку оператора АО "Сумыгаз", как и для других аналогичных компаний, НКРЭКУ утвердила 24 декабря 2019 года. Решением было предусмотрено двухэтапное внедрение тарифа: с 1 января и 1 июля 2020 года.
"Госрегулятор сознательно установил убыточный уровень тарифа на первое полугодие 2020 года, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на потребителей газа в отопительный период. При этом тариф на доставку – распределение газа, действующий с января по июнь 2020 года, не покрывает значительную часть текущих расходов АО "Сумыгаз", – подчеркивается в сообщении.
Все средства, полученные за доставку газа, компания используют на приоритетные в условиях карантина направления: работу аварийных служб 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников.
Читайте также: "Сумыгаз" разработал экспресс-регистрацию личных кабинетов потребителей газа
"Заниженный размер тарифов, который был утвержден НКРЭКУ, делает неизбежным дальнейшее увеличение неплатежей и рост долгов перед оператором ГТС. Это приведет к платежному кризису в системе доставки газа потребителям, разбалансировке всей газовой системы страны и ставит под угрозу ее безопасную работу", – подчеркивают в компании.
Ожидается, что выравнивание тарифов на распределение до экономически обоснованного уровня остановит накопления долгов в газотранспортной отрасли.
"Действие экономически обоснованного тарифа, при сохранении низких рыночных цен на газ, позволит до конца года приблизить газотранспортную отрасль максимально близко к уровню безубыточности. В случае реализации такого сценария финансовое состояние не только АО "Сумыгаз", но и операторов ГРМ всей страны стабилизируется и позволит приступить к решению долговых проблем газовой отрасли, накопившиеся за последние пять лет", – сказано в сообщении.
Напомним, АО "Сумыгаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК – Региональная Газовая Компания, на территории Сумской области.
В 2019 году "Сумыгаз" доставил для 390 тыс. клиентов 604 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 9,8 тыс. км.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль