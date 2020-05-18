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"Укрнафта" не смогла вывести 2 тысячи скважин из налогового залога на 3,3 миллиарда

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и отменил решение судов предыдущих инстанций, которыми был удовлетворен иск "Укрнафты" с требованием отменить регистрацию налогового залога 2044 скважин на месторождениях в различных регионах, которые были описаны в качестве залога по налоговому долгу на 3,3 млрд грн.

Соответствующее решение Верховный Суд вынес 13 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Поскольку истец (" Укрнафта", – ред.) в налоговый залог предложил имущество (природный газ), не подтвердив при этом наличие у него этого имущества по состоянию на апрель 2018 года, Офис КПН ГФС правомерно описал в налоговый залог имущество истца, обнаруженное в соответствии с государственным реестром, и зарегистрировал налоговый залог на это имущество", – говорится в постановлении Верховного Суда.

Согласно судебным материалам, 10 апреля 2018 года в адрес истца поступило письмо от ГФС, в котором была приведена информация о налоговом долге предприятия на 14,6 млрд грн, в связи с чем было описано имущество на 11,27 млрд грн. Учитывая это, налоговики озвучили требование предоставить перечень ликвидных активов для их описания в налоговый залог на сумму еще 3,3 млрд грн.

В тот же день "Укрнафта" предоставила соответствующий перечень активов, а именно природный газ в объеме 2,06 млрд кубометров общей стоимостью 18,06 млрд грн (речь идет о спорном газе, поставленном для нужд населения, но не оплаченном в 2006 году, "Укртрансгаз" указывал, что этого газа не существует).

Однако 13 апреля 2018 года налоговики сообщили, что описали в налоговый залог принадлежащие истцу 2044 скважины (на месторождениях различных регионов) на 3,3 млрд грн.

Читайте также: Выведение миллиардов "Укрнафты" в интересах Коломойского не доказано, – Витренко

В ходе судебного процесса Офис крупных налогоплательщиков отмечал, что компания-истец не предоставила доказательств наличия у него имущества, которое может быть передано в налоговый залог, поскольку предоставленных истцом доказательств – актов закачки газа в ПХГ и судебных решений – недостаточно для установления этого факта. По мнению налоговиков, такими доказательствами должны быть акты приема-передачи природного газа, оформленные в соответствии с приказом "Нафтогаза".

Налоговики указывали, что право истца распоряжаться добытыми полезными ископаемыми было ограничено законами о госбюджете на 2007 и 2008 годы, которыми предусматривалась продажа всего природного газа собственной добычи предприятиями, доля государства в уставном фонде которых превышает 50%, для нужд населения, и ответчику предоставлены доказательства фактического использования природного газа в объеме 2,06 млрд кубометров "Укрнафты" добычи 2006 года для нужд населения, о чем указано в письмах "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" в 2015-2016 годы.

Учитывая это, Офис крупных налогоплательщиков подчеркивал, что предложенное "Укрнафтой" имущество не могло быть признано ликвидным и, соответственно, находиться в налоговом залоге. Кроме того, фискалы ссылались на дискреционный характер полномочия самостоятельно определять описываемое имущество в налоговый залог и отсутствие обязанности обращаться к налогоплательщику для определения перечня такого имущества.

Напомним, в апреле 2018 года налоговики заявляли, что было описано имущество "Укрнафты" в налоговый залог на 14,5 млрд грн.

Офис крупных налогоплательщиков приводил данные, что за 7 месяцев 2019 года общий налоговый долг "Укрнафты" увеличился с 14,6 млрд грн до 15,8 млрд грн (в т.ч. 3,5 млрд грн – по налогу на прибыль и НДС, а 12,2 млрд грн – рентные платежи).

Подробнее о налоговом долге компании читайте в материале БизнесЦензор: Борьба сырости с плесенью: Как Коломойский вывел из "Укрнафты" миллиард долларов

Автор: 

Коломойський (1772) податки (2394) Укрнафта (854) ДФС (1512)


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Топ коментарі
+3
Эти "долги" существуют только на бумаге. Сейчас распродается земля с газовыми месторождениями за копейки "иностранным инвесторам"-таким же паразитам - грабителям на 50 лет по цене 11% от прибыли,а убитую экологию и отравленные грунтовые воды расхлебывать будет государство и население. Имея все ресурсы и реальную возможность возродить реальную экономику надо бы и двигаться в этом направлении- а не клянчить займы у "инвесторов"-мародеров. Всем добра.
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18.05.2020 20:47
+1
Распродадут "иностранным инвесторам". Кое что по мелочам и местным компрадорам, конечно, достанется.
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18.05.2020 18:16
+1
"В ходе судебного процесса Офис крупных налогоплательщиков отмечал, что компания-истец не предоставила доказательств наличия у него имущества, которое может быть передано в налоговый залог, поскольку предоставленных истцом доказательств - актов закачки газа в ПХГ и судебных решений - недостаточно для установления этого факта."
Все остальное можно не читать. Те газ взяли, не заплатили за него, а налоги заплати, а если нечем заберут имущество.
Собственно это и все что нужно знать об инвестиционном климате Украины...
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18.05.2020 18:35
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Распродадут "иностранным инвесторам". Кое что по мелочам и местным компрадорам, конечно, достанется.
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18.05.2020 18:16 Відповісти
"В ходе судебного процесса Офис крупных налогоплательщиков отмечал, что компания-истец не предоставила доказательств наличия у него имущества, которое может быть передано в налоговый залог, поскольку предоставленных истцом доказательств - актов закачки газа в ПХГ и судебных решений - недостаточно для установления этого факта."
Все остальное можно не читать. Те газ взяли, не заплатили за него, а налоги заплати, а если нечем заберут имущество.
Собственно это и все что нужно знать об инвестиционном климате Украины...
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18.05.2020 18:35 Відповісти
Причём стоимость экспропиируемого имущества раз в десять больше "долгов".
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18.05.2020 18:41 Відповісти
Эти "долги" существуют только на бумаге. Сейчас распродается земля с газовыми месторождениями за копейки "иностранным инвесторам"-таким же паразитам - грабителям на 50 лет по цене 11% от прибыли,а убитую экологию и отравленные грунтовые воды расхлебывать будет государство и население. Имея все ресурсы и реальную возможность возродить реальную экономику надо бы и двигаться в этом направлении- а не клянчить займы у "инвесторов"-мародеров. Всем добра.
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18.05.2020 20:47 Відповісти
Каким конкретно инвесторам, откуда?
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19.05.2020 12:11 Відповісти
Свои, зашедшие из офшоров, тоже "иностранцы".
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19.05.2020 12:41 Відповісти
Почему при Зе в ГОСУДАРСТВЕННУЮ Укрнафту вернулись Бенины барыги, которых выгнали оттуда при прошлой власти?
Вопрос почти риторический.

Прибыль Укрнафты упала более чем в 100 раз.



За шесть месяцев 2019 года https://file.liga.net/companies/ykrnafta_pao Укрнафта получила 18,24 млн грн чистой прибыли,
что в 113 раз меньше, чем за аналогичный период предыдущего 2018 года.
Об этом говорится в финансовой https://www.ukrnafta.com/data/Investor_docs/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf отчетности компании.
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19.05.2020 12:10 Відповісти
. . . вот как замутили . . . ер поймешь кто кому должен. . . видать у 4-го зама Коболева - тоже есть 3 помощника
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19.05.2020 18:11 Відповісти
Нормально так. Повіддавали працюючі скважини в аренду Шуфричам-Медведчукам, а ті ще й податків не платять.
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19.05.2020 18:12 Відповісти
. . . а почему ?????? . . . может им нужно з/плату повысить ?????? . . . ну . . . чтобы усилить мотивацию грамотно работать . . .
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19.05.2020 18:41 Відповісти

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