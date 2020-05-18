Чистая прибыль "Ощадбанка" за первый квартал увеличилась в 37 раз

Чистая прибыль государственного "Ощадбанка" по итогам января-марта 2020 года составила 2,63 млрд грн, что в 37,4 раза выше этого показателя за аналогичный период 2019 года (70,26 млн грн).

Об этом свидетельствуют оборотно-сальдовые балансы финучреждения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно им и сообщению пресс-службы банка, прибыль "Ощадбанка" за март составила 1,54 млрд грн (17,78 млн грн – в 2019 году), за апрель – около 670 млн грн (19,98 млн грн).

В первом квартале этого года прибыль банка от переоценки и операций купли-продажи составила 2,86 млрд грн, что в 65,8 раза больше, чем за январь-март 2019 года (43,47 млн грн).

Вместе с тем за три месяца 2020 года чистый процентный доход банка сократился на 1,6% – до 1,48 млрд грн к показателю за аналогичный период 2019 года, а общие административные расходы увеличились в 1,8 раза – до 2,31 млрд грн.

Активы "Ощадбанка" за первый квартал выросли на 3,8% – до 437,01 млрд грн, пассивы – на 3,5%, до 415,86 млрд грн.

Собственный капитал финучреждения за этот период увеличился на 10,2% – до 21,146 млрд грн.

Уставный капитал остался неизменным на уровне 49,47 млрд грн.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал 2 место среди 75 действовавших в стране банков.