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"Украэрорух" установит новое оборудование связи на 30 аэронавигационных объектах. ФОТО

"Украэрорух" установит оборудование связи на 30 аэронавигационных объектах по всей Украине, что повысит безопасность полетов в воздушном пространстве под ответственностью Украины.

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха", передает БизнесЦензор.

Новое оборудование авиационной воздушной электросвязи "воздух - земля" для приемо-передающих радиоцентров обеспечит значительно более высокое качество связи между авиадиспетчерами и экипажами воздушных судов на радиоканалах в диапазоне высоких частот с поддержкой технологий VoIP и распределением частотных каналов с шагом 8,33 кГц.

Украэрорух установит новое оборудование связи на 30 аэронавигационных объектах 01

Это один из самых масштабных проектов национального провайдера аэронавигационного обслуживания, воплощается в партнерстве с известным в мире производителем Park Air (Великобритания).

Оборудование по первому из шести запланированных контракту поставок уже поступило в Украину. Оно доставлен в соответствующие подразделения "Украэроруха", в частности в Бар, Житомир, Бахмач, Знаменку. Дальнейшие поставки состоятся в течение этого года и в первой половине следующего года.

Украэрорух установит новое оборудование связи на 30 аэронавигационных объектах 02

Сейчас "Украэрорух" выполняет подготовительные работы на локациях, где будет устанавливаться новое оборудования.

Украэрорух установит новое оборудование связи на 30 аэронавигационных объектах 03

Технику приобретено за кредитные средства в рамках программы модернизации аэронавигационной системы Украины при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, что продолжается более двух лет.

Украэрорух установит новое оборудование связи на 30 аэронавигационных объектах 04

Автор: 

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