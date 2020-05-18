"Украэрорух" установит новое оборудование связи на 30 аэронавигационных объектах. ФОТО

"Украэрорух" установит оборудование связи на 30 аэронавигационных объектах по всей Украине, что повысит безопасность полетов в воздушном пространстве под ответственностью Украины.

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха", передает БизнесЦензор.

Новое оборудование авиационной воздушной электросвязи "воздух - земля" для приемо-передающих радиоцентров обеспечит значительно более высокое качество связи между авиадиспетчерами и экипажами воздушных судов на радиоканалах в диапазоне высоких частот с поддержкой технологий VoIP и распределением частотных каналов с шагом 8,33 кГц.

Это один из самых масштабных проектов национального провайдера аэронавигационного обслуживания, воплощается в партнерстве с известным в мире производителем Park Air (Великобритания).

Оборудование по первому из шести запланированных контракту поставок уже поступило в Украину. Оно доставлен в соответствующие подразделения "Украэроруха", в частности в Бар, Житомир, Бахмач, Знаменку. Дальнейшие поставки состоятся в течение этого года и в первой половине следующего года.

Сейчас "Украэрорух" выполняет подготовительные работы на локациях, где будет устанавливаться новое оборудования.

Технику приобретено за кредитные средства в рамках программы модернизации аэронавигационной системы Украины при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, что продолжается более двух лет.