Минздрав разрешит открыть морские пляжи для купания, – Ляшко

Министерство здравоохранения разрешит открыть пляжи для купания.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной академии меднаук. Специалисты подтвердили, что морская соль совместно с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине", – сказал главный санитарный врач.

"Несмотря на то, что в пресной воде возбудитель может выживать, по данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться очень сложно, возможно только при близком контакте. Поэтому насчет речного пляжного сезона Минздрав предоставит разрешение на открытие сезона", – добавил Ляшко.