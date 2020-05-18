БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1386 відвідувачів онлайн
Новини
824 0

Минздрав разрешит открыть морские пляжи для купания, – Ляшко

Минздрав разрешит открыть морские пляжи для купания, – Ляшко

Министерство здравоохранения разрешит открыть пляжи для купания.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной академии меднаук. Специалисты подтвердили, что морская соль совместно с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине", – сказал главный санитарный врач.

"Несмотря на то, что в пресной воде возбудитель может выживать, по данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться очень сложно, возможно только при близком контакте. Поэтому насчет речного пляжного сезона Минздрав предоставит разрешение на открытие сезона", – добавил Ляшко.

Автор: 

Азовське море (88) карантин (2077) море (74) пляж (14) Чорне море (155)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 