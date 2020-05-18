Экспорт зерновых достиг 53 миллиона тонн

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 18 мая 2020 года экспортировала 52,73 млн тонн зерновых и зернобобовых против 50 млн тонн за весь 2018/2019 МГ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

К настоящему времени Украина экспортировала 19,77 млн тонн пшеницы, 27,49 млн тонн кукурузы и 4,78 млн тонн ячменя.

По состоянию на 18 мая текущего года экспортировано также 307,7 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.