"Укрзализныця" отстранила руководство Скоростной железнодорожной компании из-за конкурса на питание

Руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" отстранено от исполнения служебных обязанностей из-за непрозрачного конкурса по отбору поставщика питания для скоростных поездов.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

"Относительно предыдущих отборов проводится служебная проверка департаментом безопасности. Но уже понятно, что они были организованы неправильно. При проведении аукциона мы учтем те недостатки, которые на сегодняшний день стали очевидными. Ведь кроме максимизации дохода для "Укрзализныци", нам важно обеспечить надлежащий уровень сервиса пассажирам. Лично проконтролирую, чтобы конкурс проводился в соответствии с действующим законодательством и максимально публично", – заявил Юрик.

Как сообщалось, УЗШК на минувшей неделе определила победителем конкурса на питание пассажиров в скоростных поездах "Интерсити" малоизвестную компанию "Гринед", которая предложила платить на 25 тыс. грн в месяц больше, чем нынешний поставщик "Вог Кафе". Также в конкурсе участвовало ООО "Сокар Петролеум" и три другие компании.

Малоизвестная компания владеет небольшим кафе в Киеве и имеет всего несколько работников, но получила право последней предлагать цену на конкусе.