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Украина засеяла зерном 91% площадей от прогноза

Украина засеяла зерном 91% площадей от прогноза

Украинские аграрии по состоянию на 14 мая засеяли зерновые, зернобобовые и технические культуры на площади в 14,1 млн га, что составляет 91% от прогнозируемых 15,5 млн га.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Сообщается, что сейчас практически завершен сев всех яровых, кроме сои (1,1 млн га, или 80% от прогноза в 1,4 млн га) и гречихи (21 тыс. га или 28% с прогнозируемых 75 тыс. га).

По обновленному прогнозу Минэкономики, по данным из регионов, посевная площадь основных культур увеличится на 600 тыс. га по сравнению с 2019 годом и составит 15,5 млн га. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника уменьшится ячменя, сои и сахарной свеклы.

Автор: 

урожай (515) Мінекономрозвитку (1987) посівна (85)


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