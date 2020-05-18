Долг жителей Днепропетровщины за газ достиг 2,4 миллиарда

По состоянию на 1 мая клиенты ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" задолжали за газ 2,4 млрд грн.

Как отмечают в пресс-службе компании, задолженность продолжает расти, несмотря на уменьшение расходов на голубое топливо в период отопительного сезона из-за удешевления энергоносителя и теплую зиму, передает БизнесЦензор.

Всего долг за газ имеют 403 тысячи жителей области. Из них почти 60 тыс. потребителей имеют долг от 1 до 5 тыс. грн, а 593 злостных неплательщика накопили долги на сумму более 10 тыс. грн.

"Во время карантина компания не будет начислять штрафные санкции за несвоевременную оплату услуг газоснабжения, ведь мы понимаем, с какими трудностями столкнулись наши клиенты. В то же время просим потребителей не накапливать долги, потому что мораторий на отключение газоснабжения закончится вместе с карантинными ограничениями", – подчеркнул и.о. директора ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Надежда Савочкина.

Читайте также: Для жителей Днепропетровской области упростили доступ к сервису удаленной оплаты за газ

В компании напомнили, что клиенты могут оплатить газ дистанционно, не выходя из дома, с помощью онлайн-сервисов: мобильных приложений 104 Mobile (для Android) и 104 Mobile Light (для iOS), а также чат-бота 7104ua в Viber и в личном кабинете на сайте 104.ua.

При этом специально для клиентов "Днепропетровскгаз Сбыта" во время карантина упростили доступ к единому онлайн-сервису на сайте 104.ua.

Так, чтобы создать "Личный кабинет" сейчас достаточно воспользоваться экспресс-регистрацией, а именно: позвонить в контакт-центр и назвать номер лицевого счета. Логин и пароль для входа в "Личный кабинет" пришлют смс-сообщением.

Телефоны контакт-центров:

(067) 62 92 104 – для жителей Кривого Рога;

(067) 62 63 104 – для жителей Днепра;

(067) 00 90 104 – для жителей Днепропетровской области.

Напомним, ООО "Днепропетровскгаз сбыт" с 1 июля 2015 года выступает гарантированным поставщиком газа для потребителей природного газа города Днепр и Днепропетровской области, с. Темировка Гуляйпольского района Запорожской области и с. Приднепрянское Кобиляцкого района Полтавской области (согласно решению НКРЭКУ №653 от 16 мая 2017 года).

Компания поставляет природный газ почти 1,3 млн бытовым потребителям, 700 бюджетным учреждениям, 4 тыс. промышленных и коммунально-бытовых предприятий и 152 религиозным организациям.