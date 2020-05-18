Нацбанк определил механизм оценки облигаций с госгарантией

Национальный банк утвердил подход к определению справедливой стоимости облигаций предприятий, выпущенных под государственную гарантию.

Соответствующие изменения утверждены решением правления НБУ №327-рш от 14 мая и уже вступили в силу, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Национальный банк будет определять стоимость облигаций предприятий с учетом кредитного риска конкретного выпуска ценных бумаг.

"Корректирующие коэффициенты облигаций будут рассчитываться в соответствии с разделом III Порядка оценки по справедливой стоимости ценных бумаг резидентов, находящихся в собственности Национального банка или принимаемых им в качестве обеспечения исполнения обязательств, и учитывают условия выпуска облигаций и государственной гарантии", – отмечается в сообщении.

При этом включение таких активов в залоговый пул или принятие в качестве предмета репо будет приниматься отдельным решением правления НБУ после проведения анализа условий конкретного выпуска ценных бумаг.

Эти облигации могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования или использованы для осуществления операций репо с Национальным банком.

Как сообщалось, 8 мая НБУ провел дебютный тендер по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на котором предоставил 11 банкам 2,4 млрд грн.

Нацбанк будет проводить аукционы по 90-дневному рефинансированию каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня, а по рефинансированию на срок от года пяти лет – каждую вторую пятницу месяца.