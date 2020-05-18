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Кличко призвал проверить все столичные ночные клубы из-за нарушений правил карантина

Кличко призвал проверить все столичные ночные клубы из-за нарушений правил карантина

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с требованием проверить все ночные клубы столицы, поскольку некоторые из них работают, несмотря на то, что городские власти не разрешали их работу.

Об этом Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Хотел бы отметить, я видел в выходные в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей – это некий пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь в полицию проверить такие заведения. И должно быть строгая ответственность их владельцев! А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение", – заявил мэр столицы.

По данным СМИ, в частности возобновил работу клуб Queen на набережной Днепра, который входит в Bulldozer Group российского бизнесмена Александра Орлова.

Автор: 

КМДА (861) Київ (4670) Кличко (572) Нацполіція (509)


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