Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз вторую неделю подряд

Стоимость сжиженного газа в сетях автозаправочных станций за выходные с 15 по 18 мая в среднем по стране выросла на 27 копеек – до 8,89 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены на 40 копеек – до 8,80 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Днепропетровской области, где группа увеличила цены сразу на 85 коп. – с 8 до 8,85 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 30-40 копеек за литр.

Цена газа на АЗС ОККО за выходные выросла на 27 коп. – до 9,38 грн/л. В столичном регионе сеть торгует по 8,99 грн/л, повысив цену на 20 копеек.

Сеть WOG в среднем повысила цены на 18 коп. – до 9,65 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 9,38 грн/л.

Сети Glusco, KLO и "Авантаж" повысили цены на 40 копеек за литр. "БРСМ-Нафта" – на 25 коп./л.

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Как сообщалось, в начале мая оптовые цены на сжиженный газ перешли к росту, что вызвало подорожание топлива на АЗС. Так, за последние полторы недели цены сжиженного газа на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 33% – с 11 000 до 14 750 грн/т.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.