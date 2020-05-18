Ferrexpo Жеваго сменит руководителя компании

Совет директоров горнорудной компании Ferrexpo c активами в Украине объявил о назначении директора по производству (COO) Джима Норта исполняющим обязанности генерального директора (CEO) Ferrexpo после завершения общего собрания акционеров, запланированного на 28 мая.

Как сообщили в компании, Норт будет совмещать свою должность директора по производству с должностью и.о. гендиректора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом топ-менеджер не войдет в состав cовета директоров, но будет приглашен на все его заседания.

В то же время нынешнего и.о. гендиректора Криса Мо попросили вернуться на свою прежнюю должность финансового директора (CFO).

Как сообщалось, в конце октября прошлого года мажоритарий Ferrexpo, экс-владелец банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго оставил пост генерального директора компании из-за криминального расследования в его отношении.

Жеваго было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн. В декабре 2019 года его объявили в розыск, а суд разрешил его заочный арест.

Совет директоров поручил тогда исполнение обязанностей гендиректора финдиректору Крису Мо, который одно время совмещал этот пост с должностью CFO.

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Ferrexpo по итогам 2019 года получила $403,29 млн чистой прибыли, что на 20,3% выше показателя 2018 года ($335,22 млн). Ее выручка в минувшем году увеличилась на 18,3% – до $1,51 млрд.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями ее продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.