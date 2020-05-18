В Киеве с завтрашнего дня без горячей воды останутся еще 1 300 жилых домов

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" с 19 мая начинает вторую очередь гидравлических испытаний теплосетей в Киеве.

Как сообщает пресс-служба компании, на втором этапе горячее водоснабжение около 10% жилых домов приостановят до 5 июня, передает БизнесЦензор.

"Киевтеплоэнерго" развернет испытания сетей зоны теплоснабжения ТЭЦ-5. Они продлятся около двух недель – до 5 июня. Горячее водоснабжение приостановится для 1300 жилых домов Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева", – сказано в сообщении.

Адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение, опубликованы на сайте коммунальной компании.

Как сообщалось, с 12 мая "Киевтеплоэнерго" начало испытания теплосетей в малых котельных и ТЭЦ-6, без горячей воды остались Троещина, Лесной массив, Воскресенка, Оболонь, Минский массив, Виноградарь и Отрадный. Завершение первой очереди испытаний ожидается 25 мая.