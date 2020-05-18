Банк Тигипко увеличил прибыль на 42%

Чистая прибыль АО "Универсал Банк" (Киев) по итогам января-марта 2020 года составила 164,65 млн грн, что на 41,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года (116,08 млн грн).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Чистый процентный доход за первый квартал составил 502,87 млн грн, что в 2,6 раза больше, чем за первый квартал прошлого года.

Активы банка за отчетный период увеличились на 14,9% – до 20,46 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 21,1%, до 11,8 млрд грн.

Обязательства выросли на 15,7% - до 18,61 млрд грн, в том числе депозиты клиентов – на 23,5%, до 17,7 млрд грн.

Собственный капитал вырос на 8,5% - до 1,85 млрд грн. Уставный капитал остался на уровне 3,1 млрд грн.

Универсал Банк входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, которая была основана в 1998 году и имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. Помимо Универсал Банка, в финансовый сектор группы входит ТАСкомбанк, две страховые компании, ряд других организаций.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2020 года по размеру общих активов Универсал Банк занимал 16-е место (20,103 млрд грн) среди 75 действовавших.