Буславец заявила о планах пересмотреть развитие атомной энергетики

Украине необходимо пересмотреть взгляды на развитие атомной генерации, в том числе сконцентрироваться на реализации проектов, увеличивающих возможности к маневрированию.

Об этом и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В частности, и.о. министра назвала нецелесообразным реализацию проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС", заявив, что в контексте строительства новых объектов нужно сосредоточиться на строительстве малых модульных реакторов (ММР).

"Решения по "энергомосту" связаны с достройкой блоков №3,4 Хмельницкой АЭС. Мое личное экспертное убеждение: нам нужно пересмотреть взгляды на то, что именно развивать в атомной генерации. Если говорить о новом строительстве, то речь должна идти о малых модульных реакторах с возможностью регулирования. Мы и так имеем очень перегруженную базовыми мощностями энергосистему. "Энергоатом" – это 55% производства нашей электроэнергии, которая, напомню, не регулируется", – сказала Буславец.

И.о. министра также считает, что для Украины, которая планирует к 2023 году синхронизироваться с ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии), целесообразнее будет направить все свои усилия именно на этот проект.

"Когда он (проект "энергомоста", – ред.) только нарабатывался, я не видела смысла в отдельном проекте при наличии планов по общей синхронизации с европейской системой. Целесообразнее направить все усилия именно на общую интеграцию, а не отвлекаться на какие-то отдельные проекты и давать отдельные условия", – добавила Буславец.

Читайте также: Мощность украинских АЭС упала до исторического минимума, – Герус (обновлено)

Как сообщалось, ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец поручила руководству "Энергоатома" отработать возможность реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта атомной электроэнергии.

Согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

Напомним, энергомост "Украина-ЕС" предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС путем включения его в состав "Бурштынского энергоострова" вместе с 750/330 кВ ПС "Западноукраинская" и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша).

Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.