Нацбанк упростил снятие наличных с банковского счета в кассах кафе и магазинов

С 1 августа держателям электронных платежных средств (например, платежных карт) станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые используют регистраторы расчетных операций.

Соответствующие изменения в порядок осуществления и учета этих операций утверждены постановлением правления Национального банка Украины (НБУ) №59 от 7 мая, которое вступит в силу с 25 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Такая услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", – отмечается в сообщении.

В частности, Национальный банк предусмотрел также применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетных чеков.

Кроме того, Национальный банк расширил возможности субъектов хозяйствования относительно осуществления операций по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию Национального банка на осуществление таких операций.

Как сообщалось, в феврале Укрпошта" запустила услугу снятия наличных денег в своих отделениях через POS-терминалы на сумму до 10 тыс. грн за одну операцию.