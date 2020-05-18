Кабмин передаст пункты пропуска на оккупированный Донбасс специальному предприятию, – вице-премьер

Пункты пропуска на оккупированный Донбасс будут переданы в управление специально созданном государственному предприятию "Реинтеграция и восстановление".

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы уже зарегистрировали первое наше государственное предприятие, которое так и называется "Реинтеграция и восстановление". И первая задача этого госпредприятия – наши контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), которые все разрознены с точки зрения балансодержателя, собрать в одном месте для эффективного управления", – сказал вице-премьер.

Резников отметил, что Минреинтеграции намерено заниматься широким спектром задач.

"Это понемногу и образование, и здравоохранение, и инфраструктура, и социальная политика. Но вместе с этим задача, в том числе восстановить территории Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны сегодня Украине и пострадали. А после того, как Украина выйдет на границы с Российской Федерацией, естественно, всю территорию, которая разграблена и сегодня временно оккупирована, – часть Донецкой и Луганской областей и Крым", – сказал чиновник.