В Николаевской области больше 15 тысяч потребителей газа начали пользоваться онлайн-услугами

С начала года к онлайн-сервису "Личный кабинет" присоединились более 15 тыс. клиентов "Николаевгаз Сбыта".

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Николаевгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на начало мая почти 110 тыс. потребителей газа Николаевщины пользуются онлайн-сервисом личный кабинет на сайте 104.ua. А это треть всех клиентов ООО "Николаевгаз Сбыт", - сообщает компания.

С началом карантина одним из первых шагов было оперативное внедрение экспресс-регистрации в личном кабинете на сайте 104.ua. Для этого достаточно просто позвонить в Контакт-центр по телефону (067) 65 70 104 и указать свой лицевой счет. Через несколько минут, получив логин и пароль, перейти по ссылке в свой уже созданный личный кабинет 104.ua. Благодаря оперативному переходу на использование онлайн-сервисов удалось стабилизировать ситуацию с оплатами.

"Личный кабинет - это удобный дистанционный сервис для потребителей газа, особенно в период карантина. Клиенты со своих домашних гаджетов могут в удобное для них время дистанционно контролировать состояние лицевого счета, платить за газ и решать все вопросы со своей газовой компанией, не выходя из дома", - сообщает компания.

В начале карантина уровень оплат за природный газ снизился. Но компания направила все усилия на работу онлайн-сервисов, чтобы потребители газа могли дистанционно быстро, легко, а главное - безопасно решать свои газовые вопросы, в т.ч. и оплачивать потребленный газ.

"Спасибо нашим клиентам за то, что они довольно быстро переформатировались и подстроились под новые условия. Сейчас уровень оплаты выравнивается, ведь все больше потребителей осваивают наши дистанционные сервисы и оценивают их преимущества и удобство", - говорит директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Дмитрий Маслов.

За четыре месяца 2020 года круглосуточный доступ к собственному лицевому счету и возможность дистанционно рассчитываться за природный газ с помощью онлайн-сервисов получили более 15 тыс клиентов "Николаевгаз сбыта".

Для клиентов "Николаевгаз сбыта" успешно функционируют и другие дистанционные сервисы: отправка ежемесячных показаний счетчика СМС-сообщением на номер 7104, получение мгновенного баланса через СМС-информирование, круглосуточная связь с Контакт-центром, мобильное приложение 104Mobile для смартфонов и 104Mobile Light для айфонов, Вайбер-бот 7104ua, электронная почта [email protected] т.п.