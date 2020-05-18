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Минэнерго планирует договориться о снижении "зеленого тарифа" без продления срока выплат, – Буславец

Минэнерго планирует договориться о снижении

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в переговорах с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) намерено достичь договоренностей по реструктуризации "зеленого" тарифа без пролонгации срока выплат.

Об этом и.о. министра Ольга Буславец заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Глава министерства уточнила, что все находящиеся в настоящее время на рассмотрении варианты реструктуризации предусматривают такие меры, как: снижение "зеленого" тарифа, введение полной финансовой ответственности за небалансы, прекращение строительства новых объектов в рамках действующей системы поддержки развития зеленой генерации, предоставление системному оператору права безоплатно в течение определенного количества часов ограничивать выработку "зеленой" электроэнергии.

В то же время Буславец не стала детализировать существующие варианты, отметив, что окончательные условия реструктуризации будут обсуждаться на финальной дискуссии.

"На данном этапе я бы воздержалась от конкретных цифр и не акцентировала внимание именно на снижении "зеленого" тарифа по одной простой причине: все выше обозначенные меры, которые будут заложены в изменения условий поддержки ВИЭ, так или иначе приводят к снижению доходов этих станций", – подчеркнула и.о. министра.

"Подчеркну, что на все рассматриваемые меры инвесторы в большей степени согласны, без пролонгации срока поддержки после 2030 года. Мы будем пытаться снизить тариф, но при этом не продлевать срок его действия", – добавила Буславец.

Глава Минэнерго напомнила, что главной задачей финальной встречи с инвесторами является достижение договоренностей о добровольной реструктуризации во избежание рисков арбитражных разбирательств.

Буславец также добавила, что после подписания меморандума, условия которого лягут в основу соответствующего законопроекта по урегулированию ситуации, ведомство приступит к обсуждению вариантов погашения перед инвесторами в ВИЭ накопившейся задолженности в сумме 9 млрд грн за произведенную электроэнергию.

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Как собщалось, предложенный правительством меморандум предполагает снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для ветроэнергетических – на 12,5% без продления сроков действия этого тарифа, а также зепрет на введение новых СЭС на текущих условиях с 1 июля.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что меморандум о пересмотре условий с производителями по "зеленому тарифу" будет готов до конца прошлой недели, однако по итогам встречи с премьером стороны договорились продолжить его обсуждение в понедельник.

В ходе встречи с представителями собственников ВЭС и СЭС премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что период кризиса в энергетической сфере страна не может себе позволить самую дорогую "зеленую" энергию в Европе.

Автор: 

альтернативна енергетика (697) Зелений тариф (333) Міністерство енергетики та захисту довкілля (24) Буславець Ольга (78)


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Топ коментарі
+5
Ну вот, пошли договорняки, чтобы спасти Ахметова.
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18.05.2020 15:23
+3
Вот интересно получается. Надо срочно спасать энергетику от запланированного в 2018г краха, немедленно отменять КСУ дебило-диверсионные "рознично-рыночные" законы которые нарушают ст13 Конституции Украины,возвращать статус-кво на 2018г и привлекать к материальной ответственности всех причастных-от "говорящих голов" до "полезных идиотов". Разгонять все паразитические прокладки , АО,ООО и пр "Рога с копытами",которые перебрали на себя миллиардные денежные потоки,ранее поступавшие в бюджет и шли на поддержание безопасности тех же АЭС,ТЭЦ и ГЭС."Регулирующую роль" этих "деятелей" мы все видим по динамике цен на нефть и газ. "Эф.частные менеджеры" полностью разбалансировали энергосистему, запутали учет,поставили АЭС,ГЭС и ТЭЦ на грань краха,что само по себе является тягчайшим преступлением против экономики государства,запутали учет и благодаря "крышеванию" НКРЕКП "пригрели на груди" атомщиков "троянского коня"-гадюку,которая стала пускать свой "зелено-альтернативную" ядоэнергию в 10 раз дороже традиционной,наплевав на все рыночные законы и не стесняясь "харчуются" на 60 млрд.грн заработанных теми же атомщиками.Какие такие-"инвесторы"-это нищие церковные крысы-паразиты ,живущие за счет грабежа ТЭК.. Непродуманная (или продуманная?) кадровая политика привела к тому,что грамотные профессионалы ,понимая куда все катится плюнули и уступили места "зиц-председателям Фунтам",которых периодически меняют после выполнения ими поставленного "задания". Понятно что от министра мало что зависит,но действия ее правильные но поверхностные.Энергетика на грани полного краха и надо как - то что-то предпринимать,пока АЭС,ТЭЦ и ГЭС и экономика в целом не накрылись большим "зелено-альтернативным " тазом.Всем добра.
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18.05.2020 17:17
+3
Минэнерго планирует договориться о снижении "зеленого тарифа" без продления срока выплат, – Буславец - Цензор.НЕТ 4845
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18.05.2020 20:46
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Так а чего цифры то не назвала? Стесняется?
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18.05.2020 14:44 Відповісти
Ну вот, пошли договорняки, чтобы спасти Ахметова.
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18.05.2020 15:23 Відповісти
Никол,глупый ты человек. Или продажный. Вопрос стоит как раз наоборот. При яныке ахметовской "зеленой" энергетике переплачивали в несколько раз дороже,чем атомной. И при пеце свинарю,это продолжалось все пять лет его каденции. С его барыжным интересом. Сейчас, власть хочет уменьшить хотелки ахметки. А ты мудак,элементарных вещей не понимаешь. Или (скотина) ты проплаченный.
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18.05.2020 23:48 Відповісти
Он правильно пишет, Ахметову только и заплатят в итоге пробросив остальных
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19.05.2020 07:57 Відповісти
Ахметова нахер пошлют, не один он что-то там строил, если забугорным инвесторам цифра подойдет то он идет лесом.
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19.05.2020 09:57 Відповісти
Все? Не захлебнулся своей протухшей желчью, дебил проплаченный?
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01.06.2020 11:59 Відповісти
Так она родом с макеевки, а училась и потом работала в донецке-усё понятно
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18.05.2020 17:17 Відповісти
Вот интересно получается. Надо срочно спасать энергетику от запланированного в 2018г краха, немедленно отменять КСУ дебило-диверсионные "рознично-рыночные" законы которые нарушают ст13 Конституции Украины,возвращать статус-кво на 2018г и привлекать к материальной ответственности всех причастных-от "говорящих голов" до "полезных идиотов". Разгонять все паразитические прокладки , АО,ООО и пр "Рога с копытами",которые перебрали на себя миллиардные денежные потоки,ранее поступавшие в бюджет и шли на поддержание безопасности тех же АЭС,ТЭЦ и ГЭС."Регулирующую роль" этих "деятелей" мы все видим по динамике цен на нефть и газ. "Эф.частные менеджеры" полностью разбалансировали энергосистему, запутали учет,поставили АЭС,ГЭС и ТЭЦ на грань краха,что само по себе является тягчайшим преступлением против экономики государства,запутали учет и благодаря "крышеванию" НКРЕКП "пригрели на груди" атомщиков "троянского коня"-гадюку,которая стала пускать свой "зелено-альтернативную" ядоэнергию в 10 раз дороже традиционной,наплевав на все рыночные законы и не стесняясь "харчуются" на 60 млрд.грн заработанных теми же атомщиками.Какие такие-"инвесторы"-это нищие церковные крысы-паразиты ,живущие за счет грабежа ТЭК.. Непродуманная (или продуманная?) кадровая политика привела к тому,что грамотные профессионалы ,понимая куда все катится плюнули и уступили места "зиц-председателям Фунтам",которых периодически меняют после выполнения ими поставленного "задания". Понятно что от министра мало что зависит,но действия ее правильные но поверхностные.Энергетика на грани полного краха и надо как - то что-то предпринимать,пока АЭС,ТЭЦ и ГЭС и экономика в целом не накрылись большим "зелено-альтернативным " тазом.Всем добра.
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18.05.2020 17:17 Відповісти
От тільки ТЕЦ/ТЕС сюди приплітати не треба.
АЕС та ГЕС дають дійсно дешеву енергію. ТЕЦ/ТЕС - значно дорожчу, до того ж значно шкідливішу для довкілля, особливо вугільні. І, до речі, ТЕЦ/ТЕС - це той ж Ахмєтов. Тому саме їх і треба скорочувати - так само, як це робиться в усьому світі. Наприклад, у США цього року закривається ТЕЦ/ТЕС сумарною потужністю 8,6 ГВт та запускається нових вітрових та сонячних станцій на 33,1 ГВт - і ніякого "енергетичного колапсу". Німеччина повністю забезпечую свої потреби в електриці виключно відновлюваними джерелами з квітня по жовтень починаючи з 2018 року - і теж ніякого колапсу.
Зелена енергетика, яку ви провокативно назвали "ядоенергія" - це запорука енергетичної незалежності України від газонафтової рашистської наркоти, на яку ви так прагнете знову посадити Україну.
Тож тарифи на відновлювану енергетику треба скорочувати, балансувальні заходи теж треба вводити, але знов прикувати Україну до рашистського газу та вугілля з лугандона вам не вдасться, як би ви тут не викручувалися.
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19.05.2020 09:57 Відповісти
Еще одна новость об инвестиционном климате? Наше слово - захотли дали, захотели - забрали...
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18.05.2020 18:39 Відповісти
Ну ты знаешь, чем им за год по 40 ардов платить, нам проще построить за эти деньги свои солнечные.
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19.05.2020 08:01 Відповісти
Буславец, так сколько в Украине стоит МВт-ч электроэнергии?
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18.05.2020 18:56 Відповісти
Минэнерго планирует договориться о снижении "зеленого тарифа" без продления срока выплат, – Буславец - Цензор.НЕТ 1351
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19.05.2020 08:02 Відповісти
Да я знаю. Хотел чтобы наша типа министерка прочитала подобную подборку и не порола чушь.
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19.05.2020 12:59 Відповісти
Если сделает что наобещала, то недолго ей в и.о. министра ходить.
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18.05.2020 20:21 Відповісти
Минэнерго планирует договориться о снижении "зеленого тарифа" без продления срока выплат, – Буславец - Цензор.НЕТ 4845
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18.05.2020 20:46 Відповісти
Власов Андрей. Вопрос гораздо сложней,чем кажется на первый взгляд. За последние несколько лет, когда янык создал ахметке шоколадные условия типа "для развития зеленой энергетики" и утановил для этого "развития" оплату за Кв.в несколько раз дороже, чем за эл.эн. от АЭС,в Украину забежали "инвесторы" из ЕС,чтобы срубить по цене,дороже чем в Европе. Теперь возникла очень сложная ситуация. Ахметке и европейцам правительство хочет урезать аппетиты и сразу послы нескольких европейских стран,начинают вопить. Мы дескать инвесторы,деньги вложили,пожалуйте нам прибыли какие были. А правительство пытается их урезонить и международный скандал с ухудшением с ними отношений не получить. Вот такая малятки *****.
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19.05.2020 01:04 Відповісти
Да всегда можно придумать типа - у вас нет справки форма оп22,44.33. А чтоб её получить нужно 55 лет...
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19.05.2020 08:06 Відповісти
с инвесторами так не проканает, если кто-то такое устроит то мы все окажемся в жопе, и хрен кто нам потом поможет
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19.05.2020 10:03 Відповісти
Этот типа "инвестор" вытягивает из гос бюджета от 3млрд грн ежемесячно! Это от 36млрд в год! Это не инвестиции, это заведомо спланированный грабеж! Как сообщалось, в октябре "Гарантированный покупатель" выплатил за электроэнергию производителям из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) https://biz.censor.net/n3161012В сентябре госпредприятие выплатило за отпущенную электроэнергию производителям из возобновляемых источников https://biz.censor.net/n3155798 За август выплаты составили https://biz.censor.net/n3150357 за июль - 3 млрд грн. ПОСЧИТАЙТЕ сколько это за год! 28-35 млрд в год! ЭТО около 700грн на каждого гражданина в год!
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19.05.2020 10:51 Відповісти
Просто не надо было закупать э/э у росии и Беларуси. В 18-19 годах зеленый тариф был еще выше, но такого кризиса в энергетике не было.
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19.05.2020 12:57 Відповісти
Билядь. "Игсперты" проплаченные. Вам,*****,пытаются лучше сделать. А вы,говнюки,не можете понять суть происходящего. Что держава из бюджета переплачивает "зеленой энергетике" из вашего кармана уже много лет. И нынешняя пытается это уменьшить.
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18.05.2020 23:59 Відповісти

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