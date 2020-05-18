Минэнерго планирует договориться о снижении "зеленого тарифа" без продления срока выплат, – Буславец

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в переговорах с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) намерено достичь договоренностей по реструктуризации "зеленого" тарифа без пролонгации срока выплат.

Об этом и.о. министра Ольга Буславец заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Глава министерства уточнила, что все находящиеся в настоящее время на рассмотрении варианты реструктуризации предусматривают такие меры, как: снижение "зеленого" тарифа, введение полной финансовой ответственности за небалансы, прекращение строительства новых объектов в рамках действующей системы поддержки развития зеленой генерации, предоставление системному оператору права безоплатно в течение определенного количества часов ограничивать выработку "зеленой" электроэнергии.

В то же время Буславец не стала детализировать существующие варианты, отметив, что окончательные условия реструктуризации будут обсуждаться на финальной дискуссии.

"На данном этапе я бы воздержалась от конкретных цифр и не акцентировала внимание именно на снижении "зеленого" тарифа по одной простой причине: все выше обозначенные меры, которые будут заложены в изменения условий поддержки ВИЭ, так или иначе приводят к снижению доходов этих станций", – подчеркнула и.о. министра.

"Подчеркну, что на все рассматриваемые меры инвесторы в большей степени согласны, без пролонгации срока поддержки после 2030 года. Мы будем пытаться снизить тариф, но при этом не продлевать срок его действия", – добавила Буславец.

Глава Минэнерго напомнила, что главной задачей финальной встречи с инвесторами является достижение договоренностей о добровольной реструктуризации во избежание рисков арбитражных разбирательств.

Буславец также добавила, что после подписания меморандума, условия которого лягут в основу соответствующего законопроекта по урегулированию ситуации, ведомство приступит к обсуждению вариантов погашения перед инвесторами в ВИЭ накопившейся задолженности в сумме 9 млрд грн за произведенную электроэнергию.

Читайте также: Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф", – Шмыгаль

Как собщалось, предложенный правительством меморандум предполагает снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для ветроэнергетических – на 12,5% без продления сроков действия этого тарифа, а также зепрет на введение новых СЭС на текущих условиях с 1 июля.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что меморандум о пересмотре условий с производителями по "зеленому тарифу" будет готов до конца прошлой недели, однако по итогам встречи с премьером стороны договорились продолжить его обсуждение в понедельник.

В ходе встречи с представителями собственников ВЭС и СЭС премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что период кризиса в энергетической сфере страна не может себе позволить самую дорогую "зеленую" энергию в Европе.