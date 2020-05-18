Минэнерго планирует договориться о снижении "зеленого тарифа" без продления срока выплат, – Буславец
Министерство энергетики и защиты окружающей среды в переговорах с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) намерено достичь договоренностей по реструктуризации "зеленого" тарифа без пролонгации срока выплат.
Об этом и.о. министра Ольга Буславец заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
Глава министерства уточнила, что все находящиеся в настоящее время на рассмотрении варианты реструктуризации предусматривают такие меры, как: снижение "зеленого" тарифа, введение полной финансовой ответственности за небалансы, прекращение строительства новых объектов в рамках действующей системы поддержки развития зеленой генерации, предоставление системному оператору права безоплатно в течение определенного количества часов ограничивать выработку "зеленой" электроэнергии.
В то же время Буславец не стала детализировать существующие варианты, отметив, что окончательные условия реструктуризации будут обсуждаться на финальной дискуссии.
"На данном этапе я бы воздержалась от конкретных цифр и не акцентировала внимание именно на снижении "зеленого" тарифа по одной простой причине: все выше обозначенные меры, которые будут заложены в изменения условий поддержки ВИЭ, так или иначе приводят к снижению доходов этих станций", – подчеркнула и.о. министра.
"Подчеркну, что на все рассматриваемые меры инвесторы в большей степени согласны, без пролонгации срока поддержки после 2030 года. Мы будем пытаться снизить тариф, но при этом не продлевать срок его действия", – добавила Буславец.
Глава Минэнерго напомнила, что главной задачей финальной встречи с инвесторами является достижение договоренностей о добровольной реструктуризации во избежание рисков арбитражных разбирательств.
Буславец также добавила, что после подписания меморандума, условия которого лягут в основу соответствующего законопроекта по урегулированию ситуации, ведомство приступит к обсуждению вариантов погашения перед инвесторами в ВИЭ накопившейся задолженности в сумме 9 млрд грн за произведенную электроэнергию.
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Как собщалось, предложенный правительством меморандум предполагает снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для ветроэнергетических – на 12,5% без продления сроков действия этого тарифа, а также зепрет на введение новых СЭС на текущих условиях с 1 июля.
Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что меморандум о пересмотре условий с производителями по "зеленому тарифу" будет готов до конца прошлой недели, однако по итогам встречи с премьером стороны договорились продолжить его обсуждение в понедельник.
В ходе встречи с представителями собственников ВЭС и СЭС премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что период кризиса в энергетической сфере страна не может себе позволить самую дорогую "зеленую" энергию в Европе.
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АЕС та ГЕС дають дійсно дешеву енергію. ТЕЦ/ТЕС - значно дорожчу, до того ж значно шкідливішу для довкілля, особливо вугільні. І, до речі, ТЕЦ/ТЕС - це той ж Ахмєтов. Тому саме їх і треба скорочувати - так само, як це робиться в усьому світі. Наприклад, у США цього року закривається ТЕЦ/ТЕС сумарною потужністю 8,6 ГВт та запускається нових вітрових та сонячних станцій на 33,1 ГВт - і ніякого "енергетичного колапсу". Німеччина повністю забезпечую свої потреби в електриці виключно відновлюваними джерелами з квітня по жовтень починаючи з 2018 року - і теж ніякого колапсу.
Зелена енергетика, яку ви провокативно назвали "ядоенергія" - це запорука енергетичної незалежності України від газонафтової рашистської наркоти, на яку ви так прагнете знову посадити Україну.
Тож тарифи на відновлювану енергетику треба скорочувати, балансувальні заходи теж треба вводити, але знов прикувати Україну до рашистського газу та вугілля з лугандона вам не вдасться, як би ви тут не викручувалися.