Минэкономики отобрало банки для госпрограммы поддержки сельхозпроизводителей

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по состоянию на 8 мая подписало меморандум с 23 украинскими банками для реализации государственной программы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей/

Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Меморандум предусматривает объединение усилий министерства и уполномоченных банков в создании благоприятных условий в финансово-кредитном обеспечении сельхозтоваропроизводителей с целью реализации отдельных направлений финансовой поддержки по бюджетной программе КПКВК 1201150 "Финансовая поддержка сельхозпроизводителей", – пояснили в пресс-службе.

В список уполномоченных банков вошли ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк, Райффайзен банк Аваль, ОТП-Банк, ПУМБ, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, Правэкс банк, Мегабанк, восточно-украинский банк "Грант", Радабанк, МТБ Банк, Мотор-Банк, а также банки "Глобус", "Пивденный", "Восток", "Львов", "Альянс", "Агропросперис" и "Клиринговый дом".

В пресс-службе уточнили, что банки были выбраны в соответствии с порядком отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденным постановлением Кабинета министров № 12301 от 26 сентября 2001 года.

Согласно сообщению, программа предусматривает, в частности, господдержку развития животноводства и переработки сельхозпродукции, финансовую поддержку развития фермерских хозяйств, частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства, а также финподдержку мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов.

"Использование средств по вышеуказанным направлениям государственной финансовой поддержки осуществляется в соответствии с утвержденным правительством порядком, предусматривающим направление бюджетных средств через уполномоченные банки", – добавили в пресс-службе министерства.