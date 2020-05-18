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Пророссийские боевики на Донбассе начали закрывать шахты из-за падения цен на уголь

Пророссийские боевики на Донбассе начали закрывать шахты из-за падения цен на уголь

Руководство контролируемой Россией группировки "ЛНР" собирается "реорганизовывать" угольную промышленность, закрыв часть шахт.

Об этом сообщает спецпроекту Радио Свобода "Донбасс Реалии", передает БизнесЦензор.

Так, в конце апреля десятки горняков шахты "Никанор-Новая", расположенной на неподконтрольной Украине части Луганской области отказались подниматься на поверхность.

Главной причиной забастовки шахтеры указали многомесячные долги и планы группировки боевиков "ЛНР" остановить шахту "Никанор-Новая".

Руководство боевиков объясняет такое решение падением спроса на уголь на фоне падения мировых цен на энергоносители.

"Спрос на энергетические марки угля, на коксующийся уголь, в то же антрацит, упал. Это те факты, которые нас заставляют, чтобы стоимость тонны добытого угля у нас была намного ниже", – заявил Сергей Козлов, так называемый "премьер" группировки "ЛНР".

По итогу забастовки горняки шахты добились выплаты всего лишь двухмесячной задолженности по зарплате, но но шахту все же законсервируют.

Как сообщалось, компания "Внешторгсервис" (ВТС), находящаяся под операционным контролем беглого олигарха Сергея Курченко, в 2018 году была назначена единственным покупателем угля с шахт на подконтрольной пророссийским боевикам территории Донбасса.

В то же время компания Курченко менее чем за два года задолжала "бюджету" и захваченным боевиками предприятиям на Донбассе около 25 млрд руб. (около $400 млн). Но осенью 2019 года получила от боевиков беспроцентную рассрочку на уплату долга на два года.

Автор: 

росія (14111) шахта (393) шахтарі (290) Донбас (635) вугілля (1893)


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Топ коментарі
+3
Они даже письмо путину писали, чудилы
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18.05.2020 14:54
+3
Возвращать территорию надо, но люмпены должны уехать с нее, потому что они мыслят как рабы, деиствуют как рабы, им со свободной Украиной не по пути.
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18.05.2020 17:01
+3
Кацапы сделали на Донбассе два добрых дела:
1. Угробили убыточные шахты, на дотации которых зарабатывали Ахметка и Рыги.
2. Исключили тыпилов-рабов пахавших на этих шахтах из выборов, на которых они голосовали за этих самых Рыгов.
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18.05.2020 20:09
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Почему пророссийские российские !
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18.05.2020 13:48 Відповісти
Они даже письмо путину писали, чудилы
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18.05.2020 14:54 Відповісти
Они же рузьске, то есть мыслят одинаково, что во Владивостоке что в ДЫНре. Вата, вата
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18.05.2020 16:59 Відповісти
Остатки продадут на металл, рузьке мир он такой. Главное стоять на коленях и взывать "путинпамаги"
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18.05.2020 16:58 Відповісти
Возвращать территорию надо, но люмпены должны уехать с нее, потому что они мыслят как рабы, деиствуют как рабы, им со свободной Украиной не по пути.
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18.05.2020 17:01 Відповісти
да и хрен с ними
Проблемы индейцев, шерифу по...
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18.05.2020 19:38 Відповісти
Кацапы сделали на Донбассе два добрых дела:
1. Угробили убыточные шахты, на дотации которых зарабатывали Ахметка и Рыги.
2. Исключили тыпилов-рабов пахавших на этих шахтах из выборов, на которых они голосовали за этих самых Рыгов.
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18.05.2020 20:09 Відповісти
Да ладно, зебильная вата уже подсуетилась и теперь на местных выборах смогут принимать участие "переселенцы" из лугандона без прописки.
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18.05.2020 22:14 Відповісти
Новое платье Войны
В день весенний приятна работа,
Но директор зовет в кабинет:
- Извини ...Тут такая забота ...
И на Путина смотрит портрет.

- Пшик заказов. Лишь санкции. В кассе
Рассчитают. Вакансии нет.
- А полставки? на четверть согласен!
- Извини!.. Взгляд уперся в портрет.

Путин взглядом пронзил ядовитым.
- Прочь! Уволен! - желает сказать.
- А кредит? А коллекторы с битой?
А семья? Но молчать так молчать ...

- Ты домой? Петр подбросит машиной.
- Нет, не надо.
На сердце смола ...
В дом хозяйкой Война с Украиной
В Безработицы платье вошла.
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18.05.2020 20:16 Відповісти
Ради справедливости нужно отметить, что на наших шахтах ситуация не лучше и у шахтеров постоянные задержки и долги по зарплате и бастуют они периодически.
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18.05.2020 22:15 Відповісти
шахты надо закрывать как неприкосновенный запас Украины, а шахтеров переучивать на другие специальности, как это делала Тетчер в Англии в 80-х, т.к. уголь из африки с доставкой дешевле чем наш собственный, зачем платить больше и кормить ахметку, и истощать недра?
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18.05.2020 23:41 Відповісти
Уголь из ЮАР дороже чем добываемый на наших шахтах (просто почти все шахты где добывался антрацит захвачены кацапами), кроме того даже если бы они стоили одинаково, то всегда отечественный товар покупать выгоднее (тем более уголь, учитывая стратегическое значение и энергонезависимость), хотя бы потому что рабочие места создаются тут и налоги платятся в наш бюджет. Ну и эффективность переучивания шахтеров тоже вызывает очень большие сомнения (насколько я помню в той же самой Англии все было не так гладко), особенно в наших условиях когда шахты зачастую были градообразующими предприятиями.
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19.05.2020 02:08 Відповісти
Для конечного потребителя по формуле Роттердам+ разницы нет: уголь из наших шахт или ЮАР (в принципе сейчас так у нас и по газу), разницу между ценой все равно ложит владелец этих шахт себе в карман, хотите купить ахметке следующий дворец-покупайте украинский уголь.

И нечего жалеть шахтеров, у нас много предприятий с их работниками, которых больше чем шахтеров и более квалифицированных, ушло в небытие, и как-то никто не переживает, а "переживают" за шахтеров только поставщики всякого оборудования для шахт, т.к. лишатся сверхприбылей, шахтеры в шахте просто расходный материал с которых все кормятся.
И ничего гладко в этом мире не происходит всегда надо чем-то жертвовать.
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19.05.2020 10:33 Відповісти
Я написал в чем разница между нашим и импортным товаром в принципе (налоги, рабочие места и независимость от внешних поставок) , кроме того как ты сам добавил создаются дополнительные рабочие места в машиностроении (те самые поставщики оборудования) и так далее по цепочке (насколько я помню одно рабочее место в машиностроении создает до десяти рабочих мест в смежных областях). На данный момент после захвата наших антрацитовых шахт кацапами, цена угля из оккупированного Донбасса который и поставляется нам под видом кацапского и ЮАРовского примерно одинаковая для нас, но это работает только до тех пор пока есть конкуренция и диверсификация каналов поставок, потому как только мы станем покупать только уголь у одного поставщика, то цена может стать любой. Кроме того мы физически не сможем завозить те миллионы тон антрацита (тем более что в последнее время энергоблоки наших ТЭС активно переделывались под другие марки углей добываемые на нашей территории) необходимые для работы ТЭС, пропускная способность наших портов и ж/д не позволяет это делать, учитывая их загрузку по экспорту зерна.

"И нечего жалеть шахтеров, у нас много предприятий с их работниками, которых больше чем шахтеров и более квалифицированных, ушло в небытие" - то есть если просрали всю промышленность, то теперь нужно просрать все что осталось, как говорится гори сарай, гори и хата??? А может лучше хоть что-то сохранить для того, чтобы окончательно не скатиться на уровень агроколонии, куда нас так усиленно толкают наши иностранные "друзья" и местные пархатые мародеры (особенно беря во внимание намечающийся дерибан земли с катастрофическими последствиями для мелкого фермерства и всего населения сел)? Как говорится в одном мультфильме - для того чтобы купить что-то ненужное, сначала нужно продать что-то ненужное и для того чтобы купить импортный уголь, нужно на соответствующую сумму что-то экспортировать (а сейчас это или зерно, или подсолнечное масло или другой вид агропродукции), иначе наш и так дефицитный баланс внешней торговли вообще летит к чертям, вместе с курсом доллара и как следствие ценой на электроэнергию для потребителей выработанную из импортного угля. Ну или еще раз идти к "добрым" дядям из мвф за очередной подачкой-кредитом в обмен даже и не знаю на что, потому что основную задачу по дерибану нашей земли они уже решили.
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19.05.2020 11:05 Відповісти
как-то странно Вас читать, землю продавать нельзя-это дерибан надо законсервировать а то кто-то один скупит ее, а вот шахты дерибанить и скупить одной личности можно, заместь чтоб их законсервировать как стратегический резев Украины, как это с нефтяными скважинами в США.
Вы определитесь, а то одной рукой даете, а второй забираете, и все не для пользы жителей Украины, а для отдельных личностей, которые жить в Украине не собираются.
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19.05.2020 11:27 Відповісти
А я разве писал, что дерибан шахт ахметкой это хорошо? Шахты нужно национализировать, так же как и вернуть землю в госсобственность. Тем более что с "консервацией" шахт не все так просто и они даже после закрытия требуют капиталовложений - откачки грунтовых вод, предотвращения самовозгорания и т.д. Так что фактически нужно или забрасывать их полностью и потом строить новые шахты или вкладывать огромные ресурсы на их содержание и при этом покупать импортный уголь со всеми вытекающими последствиями для экономики и безопасности страны.
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19.05.2020 11:50 Відповісти
Да это же хорошая новость! То что Украина должна была делать еще в 90-х происходит чужими руками...
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19.05.2020 00:58 Відповісти

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