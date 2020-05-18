Пророссийские боевики на Донбассе начали закрывать шахты из-за падения цен на уголь
Руководство контролируемой Россией группировки "ЛНР" собирается "реорганизовывать" угольную промышленность, закрыв часть шахт.
Об этом сообщает спецпроекту Радио Свобода "Донбасс Реалии", передает БизнесЦензор.
Так, в конце апреля десятки горняков шахты "Никанор-Новая", расположенной на неподконтрольной Украине части Луганской области отказались подниматься на поверхность.
Главной причиной забастовки шахтеры указали многомесячные долги и планы группировки боевиков "ЛНР" остановить шахту "Никанор-Новая".
Руководство боевиков объясняет такое решение падением спроса на уголь на фоне падения мировых цен на энергоносители.
"Спрос на энергетические марки угля, на коксующийся уголь, в то же антрацит, упал. Это те факты, которые нас заставляют, чтобы стоимость тонны добытого угля у нас была намного ниже", – заявил Сергей Козлов, так называемый "премьер" группировки "ЛНР".
По итогу забастовки горняки шахты добились выплаты всего лишь двухмесячной задолженности по зарплате, но но шахту все же законсервируют.
Как сообщалось, компания "Внешторгсервис" (ВТС), находящаяся под операционным контролем беглого олигарха Сергея Курченко, в 2018 году была назначена единственным покупателем угля с шахт на подконтрольной пророссийским боевикам территории Донбасса.
В то же время компания Курченко менее чем за два года задолжала "бюджету" и захваченным боевиками предприятиям на Донбассе около 25 млрд руб. (около $400 млн). Но осенью 2019 года получила от боевиков беспроцентную рассрочку на уплату долга на два года.
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Проблемы индейцев, шерифу по...
1. Угробили убыточные шахты, на дотации которых зарабатывали Ахметка и Рыги.
2. Исключили тыпилов-рабов пахавших на этих шахтах из выборов, на которых они голосовали за этих самых Рыгов.
В день весенний приятна работа,
Но директор зовет в кабинет:
- Извини ...Тут такая забота ...
И на Путина смотрит портрет.
- Пшик заказов. Лишь санкции. В кассе
Рассчитают. Вакансии нет.
- А полставки? на четверть согласен!
- Извини!.. Взгляд уперся в портрет.
Путин взглядом пронзил ядовитым.
- Прочь! Уволен! - желает сказать.
- А кредит? А коллекторы с битой?
А семья? Но молчать так молчать ...
- Ты домой? Петр подбросит машиной.
- Нет, не надо.
На сердце смола ...
В дом хозяйкой Война с Украиной
В Безработицы платье вошла.
И нечего жалеть шахтеров, у нас много предприятий с их работниками, которых больше чем шахтеров и более квалифицированных, ушло в небытие, и как-то никто не переживает, а "переживают" за шахтеров только поставщики всякого оборудования для шахт, т.к. лишатся сверхприбылей, шахтеры в шахте просто расходный материал с которых все кормятся.
И ничего гладко в этом мире не происходит всегда надо чем-то жертвовать.
"И нечего жалеть шахтеров, у нас много предприятий с их работниками, которых больше чем шахтеров и более квалифицированных, ушло в небытие" - то есть если просрали всю промышленность, то теперь нужно просрать все что осталось, как говорится гори сарай, гори и хата??? А может лучше хоть что-то сохранить для того, чтобы окончательно не скатиться на уровень агроколонии, куда нас так усиленно толкают наши иностранные "друзья" и местные пархатые мародеры (особенно беря во внимание намечающийся дерибан земли с катастрофическими последствиями для мелкого фермерства и всего населения сел)? Как говорится в одном мультфильме - для того чтобы купить что-то ненужное, сначала нужно продать что-то ненужное и для того чтобы купить импортный уголь, нужно на соответствующую сумму что-то экспортировать (а сейчас это или зерно, или подсолнечное масло или другой вид агропродукции), иначе наш и так дефицитный баланс внешней торговли вообще летит к чертям, вместе с курсом доллара и как следствие ценой на электроэнергию для потребителей выработанную из импортного угля. Ну или еще раз идти к "добрым" дядям из мвф за очередной подачкой-кредитом в обмен даже и не знаю на что, потому что основную задачу по дерибану нашей земли они уже решили.
Вы определитесь, а то одной рукой даете, а второй забираете, и все не для пользы жителей Украины, а для отдельных личностей, которые жить в Украине не собираются.