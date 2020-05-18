Пророссийские боевики на Донбассе начали закрывать шахты из-за падения цен на уголь

Руководство контролируемой Россией группировки "ЛНР" собирается "реорганизовывать" угольную промышленность, закрыв часть шахт.

Об этом сообщает спецпроекту Радио Свобода "Донбасс Реалии", передает БизнесЦензор.

Так, в конце апреля десятки горняков шахты "Никанор-Новая", расположенной на неподконтрольной Украине части Луганской области отказались подниматься на поверхность.

Главной причиной забастовки шахтеры указали многомесячные долги и планы группировки боевиков "ЛНР" остановить шахту "Никанор-Новая".

Руководство боевиков объясняет такое решение падением спроса на уголь на фоне падения мировых цен на энергоносители.

"Спрос на энергетические марки угля, на коксующийся уголь, в то же антрацит, упал. Это те факты, которые нас заставляют, чтобы стоимость тонны добытого угля у нас была намного ниже", – заявил Сергей Козлов, так называемый "премьер" группировки "ЛНР".

По итогу забастовки горняки шахты добились выплаты всего лишь двухмесячной задолженности по зарплате, но но шахту все же законсервируют.

Как сообщалось, компания "Внешторгсервис" (ВТС), находящаяся под операционным контролем беглого олигарха Сергея Курченко, в 2018 году была назначена единственным покупателем угля с шахт на подконтрольной пророссийским боевикам территории Донбасса.

В то же время компания Курченко менее чем за два года задолжала "бюджету" и захваченным боевиками предприятиям на Донбассе около 25 млрд руб. (около $400 млн). Но осенью 2019 года получила от боевиков беспроцентную рассрочку на уплату долга на два года.