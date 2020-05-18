БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2046 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
686 0

Кабмин рассматривает возможность запуска общественного транспорта, – Шмыгаль

Кабмин рассматривает возможность запуска общественного транспорта, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта на очередном этапе ослабления карантина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им нужно дать возможность добираться. Главное – помнить о безопасности", – отметил президент Владимир Зеленский.

министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Но положение там можно изменить в течение недели, отметил он.

карантин (2077) Денис Шмигаль (1474) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 