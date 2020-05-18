Кабмин рассматривает возможность запуска общественного транспорта, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта на очередном этапе ослабления карантина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им нужно дать возможность добираться. Главное – помнить о безопасности", – отметил президент Владимир Зеленский.

министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Но положение там можно изменить в течение недели, отметил он.