"Газпром" перешел на европейские правила транзита газа через Польшу

Договор между российским "Газпромом" и оператором польской газотранспортной системы Gaz-System о транзите газа в Европу по трубопроводу Ямал – Европа истек 17 мая, после чего транзит газа продолжится по европейским правилам.

Пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов заверил, что транзит российского газа через Польшу продолжится, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться", – сказал Куприянов.

Контракт на транзит газа через трубопровод Ямал - Европа был заключен еще в 1990-х годах. Соглашение предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. Ежегодные поставки газа составляют 33 млрд куб. м в год.

"Газпром" после истечения контракта сможет бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System. В Gaz-System сообщили агентству, что аукцион по квартальным мощностям на период с 1 июля по 30 сентября был проведен 4 мая. Аукцион по краткосрочной аренде мощностей 17-18 мая состоится 17 мая.

"Пользователи системы забронировали значительные (около 80%) мощности газопровода Ямал на квартал, начинающийся 1 июля", – сообщила Gaz-System, не раскрывая пользователей. "Газпром" отказался комментировать аукционы.

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Как пояснил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, после отказа продлить договор с "Газпромом" Польша переходит на европейские правила транзита газа.

"Газпром" уже выкупил мощности данного газопровода на третий квартал. Так как уже нет возможности купить долгосрочные мощности на май, поэтому майские дневные мощности будут продаваться на ежедневных аукционах на аукционной платформе GSA, согласно правил Entso-g", – написал глава компании на своей странице в сети Facebook.

Макогон уточнил, что "Оператор ГТС Украины" перейдет на использование аукционной платформы на всех международных точках с 6 июля.

"Восточная Европа окончательно избавляться от советского прошлого и старых монопольных практик на рынках газа. Жаль, что это занимает почти 30 лет. Еще остаются исторические контракты в Словакии (до 2028) и Болгарии (до 2030), но очевидно, что "Газпрому" будет сложно диктовать свои правила игры", – отметил Макогон.

Нпаомним, в ноябре 2019 года Польша также объявила об отказе продлить Ямальский контракт в части закупок газа из России. Контракт на поставки газа, подписанный в 1996 году, был рассчитан до 2022 года с возможностью продления. В 2012 году "Газпром" и PGNiG подписали дополнительное соглашение к данному контракту, изменяющее ценовые условия. В PGNiG тогда указывали, что в итоге цена на российский газ снизится более чем на 10%. Однако позднее Варшава начала требовать новых скидок на газ.

В 2016 году Польша обратилась в арбитраж, который в итоге признал, что стоимость российского газа для Польши была завышенной, и ввел новую формулу ценообразования.