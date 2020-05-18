Убыток государственного "Укрэксимбанка" превысил 2 миллиарда за квартал

Чистый убыток "Укрэксимбанка" по итогам января-марта 2020 года составил 2,07 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года банк задекларировал 395,32 млн грн прибыли.

Согласно квартальной отчетности финучреждения, чистый процентный доход банка за первый квартал составил 325,99 млн грн, что на 9,7% больше, чем за первый квартал прошлого года, а чистая прибыль от инвестиций в ценные бумаги возросла в 40,6 раза – до 2,44 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, на курсовых разницах банк потерял 4,3 млрд грн, в то время как за аналогичный период 2019 года заработал 407,74 млн грн.

Активы банка за отчетный период увеличились на 6,9% – до 150 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 7,9%, до 57,5 млрд грн.

Обязательства выросли на 10,8% - до 145,58 млрд грн, в том числе депозиты клиентов – на 12,2%, до 86,54 млрд грн.

Собственный капитал сократился в два раза - до 4,5 млрд грн. Уставный капитал сохранился на уровне 38,73 млрд грн.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (202,92 млрд грн) "Укрэксимбанк" занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.