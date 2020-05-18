Ставки по евробондам Украины отреагировали снижением на принятие "антиКоломойского" закона

Доходность самых коротких еврооблигаций Украины с погашением в сентябре 2020 года к концу минувшей недели впервые с середины марта опустилась ниже доходности более длинных бумаг из-за снижения опасений инвесторов после принятия Верховной Радой закона о банковской деятельности, что позволяет договориться о новой 18-месячной программе stand by с МВФ.

В частности, доходность еврооблигаций с погашением в этом году за неделю упала на 4,5 процентных пункта (п.п.) – до 6,8%, с погашением в 2022-24 годах – на 0,6-0,9 п.п., до 7-7,3%, а самых "длинных", с погашением в 2032 году – почти на 0,3 п.п., до 7,8%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Еще сильнее ставки обвалились в день принятия закона, тогда по самым "коротким" бумагам они опускались ниже 6%, в 2021 году – 6,5%.

"Суверенный кредитный риск Украины снижался на протяжении всей недели. Цены на суверенные евробонды динамично росли по всей кривой. Сама кривая доходности превратилась из частично инвертируемой в нормальную. Другими словами, инвесторы теперь ожидают, что ближайшие погашения состоятся по расписанию, поэтому дисконт к номиналу на коротких бумагах исчез, а кривая вернулась в нормальное русло, что говорит о здоровом состоянии финансового сектора страны", – прокомментировал трейдер группы ICU Виталий Сивач.

Он отметил, что росли также цены и на корпоративные евробонды, которые обычно торгуются со спредом к суверенным бумагам.

"Что-то купить было очень сложно. Платить надо было только по оферам, не ниже. Сделки по средней цене между бидом и офером практически не заключались. Каждый раз, когда сделка проходила по цене офера, рынок переставлялся еще выше", – сказал Сивач.

Трейдер напомнил, что сотрудничество с МВФ, в свою очередь, открывает двери для получения дополнительного финансирования от ряда международных кредиторов, что очень важно для сохранения макроэкономической стабильности и возобновления экономического роста.

"Доходности по суверенным бондам снизились до того уровня, на котором опять можно планировать выход Минфина на первичный рынок с новыми выпусками евробондов. Это значит, что Минфин теперь будет иметь возможность рефинансировать ближайшие погашения, что еще сильнее снижает кредитный риск", – добавил Сивач.

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Как сообщалось, в минувший четверг Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о регулировании банковской деятельности, так называемый, "антиКоломойский" закон. Его принятие является последним условием подписания новой кредитной программы с МВФ.

Впрочем депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Антон Поляков (исключен из фракции "Слуга народа") зарегистрировали постановления об отмене этого голосования с целью затянуть подписание закона.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон