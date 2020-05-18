Спотовая цена газа в Европе продолжает снижаться

Цена газа на спотовых торгах в Европе продолжает снижаться под давлением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса и растущих поставок сжиженного природного газа.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В пятницу на главной площадке Европы - голландской TTF - газ с поставкой в субботу стоил 4,8 евро за МВт.ч ($53,7 за тысячу кубометров), в контракт на поставку в конце недели - 4,65 евро за МВт.ч ($52 за тысячу кубометров).

На хабе в австрийском Баумгартене цена газа на данный момент составляет $71 за тысячу кубометров.