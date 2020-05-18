НАБУ получило доступ к служебным запискам "Нафтогаза" о миллионных премиях руководству.

Суд предоставил детективам НАБУ временный доступ к служебным запискам, которыми инициировалась выплата премий 41 работнику НАК "Нафтогаз Украины" после решения трибунала при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма против "Газпрома".

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Доступ предоставлен в рамках расследования по факту злоупотребления руководством "Нафтогаза" служебным положением при принятии решения о выплате премий сотрудникам компании.

Как установило следствие, в феврале 2018 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма удовлетворил требования "Нафтогаза" о взыскании с российского "Газпрома" $4,67 млрд. Этим же решением был проведен взаимозачет между компаниями, и в результате долг, который подлежал фактической уплате "Нафтогазу", составил $2,57 млрд.

В апреле 2018 года члены Наблюдательного совета "Нафтогаза" приняли решение о выплате вознаграждения правлению и другим работникам НАК в связи с их личным вкладом в победу над "Газпромом". В целом такие премии получил 41 работник. Общий размер вознаграждения составил 1% от суммы общего выигрыша - $43,63 млн.

Как указывает следствие, на момент принятия указанного решения Наблюдательным советом "Нафтогаза" деньги в пользу НАК от "Газпрома" не поступали. Кроме того, в протоколе заседания не приведен перечень работников и размер премий, подлежащих уплате, а также не указан вклад каждого работника из данного перечня в победе над "Газпромом".

Следствие отмечает, что представительство интересов "Нафтогаза" в Стокгольме осуществляли не работники НАК, а компания "Wikbord Rein Advokatfirms AS" на основании ряда договоров о закупке юридических услуг.

Детективы НАБУ ранее уже получали доступы к документам "Нафтогаза", однако в итоге им не были предоставлены все документы, на основании которых происходила выплата премий. В частности, детективы обращались к НАК с просьбой предоставить информацию относительно обстоятельств подготовки служебных записок и предоставить их заверенные копии, но "Нафтогаз" письмом от 2 марта 2020 года отказался предоставить эту информацию.

Указанные служебные записки содержат сведения о должностных лицах, которые инициировали выплату премий каждом из 41 работников "Нафтогаза", которым была выплачена первая часть премий, а также содержание выполняемых ими задач и размер премий.

Учитывая указанные обстоятельства, следствие видит в действиях членов Наблюдательного совета, председателя и членов правления "Нафтогаза" признаки совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, в 2018 году в "Нафтогазе" было выплачено $20 млн премий. Как указывали СМИ, большинство из перечисленных человек к процессу в Стокгольмском арбитраже привлечены не были.

В декабре 2019 года "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,92 млрд (присуждена компенсация + проценты, накопленные с даты оглашения решения 28.02.2018).

17 января 2020 года президент Владимир Зеленский поручил премьеру Алексею Гончарук "разобраться с вопросом" премии у 1% топ-менеджмента "Нафтогаза" от уплаченных Газпромом средств и намекнул на перезагрузку "Нафтогаза".

В феврале этого года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева в связи с невыплатой ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом". По его словам, "Нафтогаз" "обязан выплатить 50% премии еще 30 декабря 2019, но этого до сих пор не было сделано".

В мае стало известно, что Витренко уволят из "Нафтогаза". Он заявил, что его увольнение - это реакция председателя правления компании Андрея Коболева на "неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла". А в "Нафтогазе" сокращение должности Витренко назвали "оптимизацией внутренней организационной структуры".