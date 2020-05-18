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Беларусь ведет переговоры для привлечения $3 миллиардов

Беларусь ведет переговоры для привлечения $3 миллиардов

Беларусь ведет переговоры о привлечении $3 млрд внешних ресурсов, сообщил министр финансов страны Максим Ермолович.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Если суммарно все оценить, то сегодня в переговорной повестке министерства финансов и Нацбанка находится сумма, равная $3 млрд", - сказал Ермолович.

Как сообщалось, Беларусь рассчитывает на масштабное привлечение внешних ресурсов для поддержки и стимулирования экономики в условиях рецессии на фоне глобальной пандемии COVID-19.

В середине апреля первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой оценивал потенциал заимствований на уровне $2-2,5 млрд.

Ранее также сообщалось, что Беларусь ведет переговоры о привлечении ресурсов практически со всеми основными международными фининститутами - Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком, Европйским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Также начаты переговоры с Китаем о привлечении двух суверенных займов.

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У батьки что-то пошло не так)))кацапы денег не дают,вот и мечится батько перед кем еще булки раздвинуть))Всунуть в колхозы 30 млрд.зелени,а они и половины не отбили,это надо постараться))Продай те колхозы частникам,и увидишь результат))
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18.05.2020 16:41 Відповісти

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