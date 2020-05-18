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Крупные торговые центры в Киеве откроют после метро, – Кличко

Крупные торговые центры в Киеве откроют после метро, – Кличко

Крупные торговые центры в столице нужно открывать только после восстановления работы метро и при улучшении эпидемической ситуации, считает мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Большие торговые центры нужно открывать после восстановления работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу на общественном транспорте, в частности в крупные ТЦ", - сказал Кличко.

По его словам, в случае улучшения эпидемической ситуации в городе, открытие торговых центров последует за открытием метро до конца мая.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая, разрешив работу магазинов в торгово-развлекательных центрах и обслуживание на летних площадках заведений общественного питания.

Кличко (572) ТРЦ (237)


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А на базары которые открылись все в Киеве,люди как добираются? Виталий,выйди на улицу,посмотри,таких пробок небыло даже до карантина.
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18.05.2020 11:42 Відповісти

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