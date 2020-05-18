Таможня обновила и расширила функционал сервиса по просмотру импортно-экспортных операций
Украинская таможня обновила интерактивный портал по импортно-экспортным операциям, что позволяет увидеть объемы товаров, которые Украина покупает или продает за границу, не только в валюте (гривне или долларе), но и в других единицах измерения.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины сообщает БизнесЦензор.
В общем на портале https://bi.customs.gov.ua/trade/#/ можно просмотреть объемы товаров по 26 единицах измерения, среди которых килограммы, граммы, литры, метры, метры квадратные, метры кубические и другие.
"Также благодаря порталу можно узнать, что за 4 месяца 2020 году Украина импортировала на 600 тыс. солнцезащитных очков больше, чем за аналогичный период 2019-го: 5,6 млн против 5 млн соответственно", - сообщает таможня.
Гостаможня уверяет, что на ресурсе можно отыскать информацию по конкретному товару, который Украина импортирует или экспортирует, по объему, длине или количеством.
Будь ласка, зачекайте...
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