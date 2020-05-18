Убытки "Черновцыгаза" составили почти 110 миллионов

За первые три месяца 2020 года убытки АО "Черновцыгаз" составили 109,9 млн гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Черновцыгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Это объясняется тем, что в первом полугодии текущего года утвержденный НКРЭКУ тариф на доставку газа для "Черновцыгаза" покрывает лишь 42% себестоимости услуги. В случае доведения тарифа до экономически обоснованного уровня с 1 июля, по результатам года компания уменьшит убытки вдвое", - сообщает "Черновцыгаз".

В конце 2019 года НКРЭКУ утвердила двухэтапный пересмотр тарифов на доставку газа: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. Действующий тариф в первой половине 2020 года все еще является убыточным для компании, сообщает "Черновцыгаз".

Полученные убытки не позволяют компании в полной мере осуществлять все запланированные ремонтные работы в рамках инвестиционной программы, замену изношенного оборудования и полностью рассчитаться с Оператором ГТС за услуги балансировки.

"Сейчас полученные средства направляются на приоритетные направления: работу аварийных служб 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников. Усугубляет проблему также несвоевременная оплата доставки газа клиентами компании. За три месяца потребители оплатили только 58,7% предоставленных услуг", - сообщает "Черновцыгаз".

При этом АО "Черновцыгаз" продолжает работать в усиленном режиме, ведь первоочередной задачей компании, особенно в режиме карантина, является бесперебойность газоснабжения.

"С начала карантина мы установили семь новых шкафных регуляторных пунктов. Ликвидировали десятки утечек газа и обеспечили бесперебойное и безаварийное газоснабжение 233 тысячам наших потребителям. Наша аварийная служба работает круглосуточно и из-за пандемии работает в чрезвычайных условиях. Также мы выполняем инвестиционную программу, модернизируем газотранспортные сети, но из-за недостатка финансирования есть риск, что эти работы могут приостановиться", - рассказывает технический директор АО "Черновцыгаз" Максим Ладыга.

С 1 июля 2020 года, с началом действия экономически обоснованного тарифа и при сохранении низких рыночных цен на газ, АО "Черновцыгаз" ожидает уменьшения убыточности на 50%.