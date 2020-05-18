Ривненская АЭС отключила от сети один энергоблок

18 мая в 07:52 энергоблок №1 Ривненской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

"Согласно международной шкале оценки ядерных событий INES событие предварительно классифицировано уровнем "вне шкалы/0". Радиационное и противопожарное состояние на промплощадке не изменялось", - сообщает НАЭК.

За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2321 МВт. Из-за балансового ограничения энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) работает на мощности 56% от номинальной. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 55,7 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца - 955,6 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года - 7 млрд 811,3 млн кВт-ч электроэнергии.

Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.