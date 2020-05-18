В Украине зафиксировано больше 18 тысяч случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 18 мая в Украине 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 18 мая поступило 560 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 46 тысяч 229 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: