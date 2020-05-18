В Украине зафиксировано больше 18 тысяч случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По состоянию на 9:00 18 мая в Украине 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев", - сообщает министерство.
По состоянию на утро 18 мая поступило 560 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 46 тысяч 229 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 733 случая;
- Волынская область - 625 случаев;
- Днепропетровская область - 843 случая;
- Донецкая область - 131 случай;
- Житомирская область - 564 случая;
- Закарпатская область - 901 случай;
- Запорожская область - 382 случая;
- Ивано-Франковская область - 1221 случай;
- Кировоградская область - 445 случаев;
- Киев - 2321 случай;
- Киевская область - 1224 случая;
- Львовская область - 1066 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 262 случая;
- Одесская область - 764 случая;
- Полтавская область - 264 случая;
- Ровенская область - 1167 случаев;
- Сумская область - 163 случая;
- Тернопольская область - 1081 случай;
- Харьковская область - 789 случаев;
- Херсонская область - 168 случаев;
- Хмельницкая область - 267 случаев;
- Черновицкая область - 2713 случаев;
- Черкасская область - 372 случая;
- Черниговская область - 108 случаев.
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