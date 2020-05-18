"Милкиленд" за первый квартал увеличила чистый убыток вдвое

"Милкиленд", молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше, за январь-март 2020 года получила 7,62 млн евро чистого убытка, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету группы на сайте Варшавской фондовой биржи в пятницу, выручка "Милкиленда" за первый квартал снизилась на 22,8% - до 22,79 млн евро, валовая прибыль - на 37%, до 2,29 млн евро, тогда как операционный убыток вырос в 1,6 раза - до 2,86 млн евро. "Милкиленд" увеличил EBITDA с отрицательным значением в 5,6 раз – до 1,25 млн евро.

Украина обеспечила 36% выручки группы в первом квартале 2020 года (рост 12 п.п. в годовом исчислении). Выручка сегмента снизилась на 46% до – 10,6 млн евро в основном из-за роста цен продажи готовой продукции в соответствии с общими тенденциями рынка.

Польша внесла 7% в выручку группы в январе-марте 2020 года (снижение на 1 п.п.), выручка сегмента снизилась на 18% - до 2 млн евро на фоне снижения объемов продаж.

Россия была крупнейшим географическим сегментом по выручке для "Милкиленда" в первом квартале 2020 года, обеспечив 57% (снижение на 10 п.п.). Выручка сегмента снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,9 млн евро, в основном из-за сокращения объемов продаж, вызванного снижением объемов переработки.

Цельномолочные молочные продукты были самым крупным сегментом с точки зрения доходов (41% выручки в первом квартале 2020 года против 51% в первом квартале 2019 года). Выручка сегмента снизилась в отчетном периоде на 38,4% - до 9,3 млн евро на фоне снижения объемов продаж.

На долю сыра и сливочного масла пришлось примерно 33% от общей выручки группы в январе-марте 2020 года (35% в первом квартале 2019 года). Выручка сегмента снизилась на 26,4% до 7,6 млн евро из-за снижения объемов продаж на российском, а также на экспортных рынках.

В сегменте "Ингредиенты" выручка выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до EUR5,9 млн на фоне роста объемов продаж, в том числе на рынке ЕС. Это способствовало росту доли в общей выручки до 26% с 14% в первом квартале 2019 года.

"Милкиленд" в первом квартале 2020 года снизил общий объем продаж на 40% главным образом из-за последствий глобального кризиса COVID-19 на рынках операций группы. В частности, наблюдались более низкие объемы продаж сыра, сливочного масла и цельномолочной продукции, что частично компенсировалось увеличением объемов продаж сегмента "ингредиенты".

Стремясь поддержать прибыльность бизнеса, Milkiland Ukraine сфокусировалась на развитии продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью, в том числе инновационных безлактозных сыров и цельных молочных продуктов. Однако, по информации компании, массовый импорт молочных продуктов в Украину, прежде всего из ЕС, усиливает конкуренцию на местном рынке вместе с ограниченными экспортными возможностями на фоне относительно высоких цен на сырье вывели показатель EBITDA Milkiland Ukraine в отрицательную территорию (около EUR0,2 млн с отрицательным значением против EUR0,2 млн с положительным за аналогичный период 2019 года).

Львиная доля сокращения объемов продаж в январе-марте 2020 года, согласно отчету компании, пришлась на российскую дочернюю компанию группы – "Останкино". Одна из причин - неспособность компании убедить некоторых ключевых клиентов, местных ритейлеров, увеличить цены на готовую продукцию на полках в соответствии с общими тенденциями российского рынка молочной продукции. Как результат в отчетном периоде сотрудничество с некоторыми ключевыми клиентами было ослаблено или прервано.

Как указали в "Милкиленд", вторая причина заключается в том, что "Останкино" столкнулось с ее глубокими негативными последствиями кризиса COVID-19 в РФ. Строгие карантинные меры, введенные российским правительством, а властями Москвы в марте 2020 года, в частности, включали закрытие торговых центров, обязательную самоизоляцию населения. Последнее требование спровоцировало миграцию значительного количества жителей Москвы из города в течение периода карантина. На фоне сложившейся ситуации продажи "Останкино" значительно снизились (более чем на 40% в стоимостном выражении в первом квартале 2020 года в годовом исчислении), что привело к выходу EBITDA этой дочерней компании в отрицательную плоскость.

Помимо этого, 6 марта 2020 года Арбитражный суд Курской области РФ принял решение ввести арбитражное управление на ООО "Курск молоко", дочернего предприятия Milkiland RU. С того времени группа утратила контроль над его деятельностью и финансовые результаты "Курск молоко" были включены в отчетность группы только частично. Эта ситуация привела к трудностям в производстве и продаже нескольких SKU в ассортименте продукции Milkiland в России, в том числе под брендами Dobryana и Latter. Сейчас руководство группы стремится заключить договор об урегулировании задолженности с кредиторами ООО "Курск молоко".

В целом EBITDA Milkiland RU составила EUR1,05 млн с отрицательным значением против EUR0,001 млн с положительным в январе-марте 2019 года.

Milkiland EU в первом квартале 2020 года сообщила о незначительной положительной доходности на уровне EBITDA - EUR0,014 млн по сравнению с отрицательным показателем EBITDA EUR0,41 млн в первом квартале 2019 года в связи с улучшением ценовой конъюнктуры для продажи сухих молочных продуктов в ЕС и во всем мире.

В первом квартале 2020 года "Милкиленд" продолжила развивать свои продажи на новых экспортных рынках. Milkiland Intermarket удалось увеличить продажи сухих молочных продуктов в первом квартале 2020 года на 20% в натуральном выражении в годовом исчислении благодаря восстановлению продаж соответствующих продуктов, произведенных польским дочерним предприятием группы Milkiland EU на европейском рынке.

Как сообщалось, "Милкиленд" планирует изменить место регистрации с Нидерландов на Кипр. Компания планирует завершить процесс смены юрисдикции до конца августа 2020 года.

Группа компаний "Милкиленд" – крупный производитель молочной продукции. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,33 млн тонн молока в год. В Украине группе "Милкиленд" принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда". Также группа имеет заводы в Польше и РФ.

"Милкиленд" в 2019 году получил чистый убыток в размере EUR11,6 млн, что в 1,7 раза меньше, чем в 2018 году. Его выручка за прошлый год сократилась на 5,2% - до EUR125,76 млн.