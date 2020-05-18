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Глава Amazon Безос может стать первым в мире триллионером

Глава Amazon Безос может стать первым в мире триллионером

Состояние основателя и главного исполнительного директора Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) Джеффа Безоса может превысить $1 трлн в 2026 году, согласно расчетам консалтинговой фирмы Comparisun.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Таким образом, он станет первым в мире триллионером.

Глава крупнейшего в мире интернет-ритейлера остается богатейшим человеком даже после того, как в результате недавнего развода потерял часть состояния.

В Comparisun проанализировали рыночную стоимость 25 наиболее дорогих компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также состояние 25 богатейших людей. После этого эксперты рассчитали средний процентный подъем обоих показателей за последние пять лет и предположили аналогичные темпы роста в будущем, сообщает MarketWatch.

Исходя из этого чистая стоимость активов Безоса достигнет отметки в $1 трлн быстрее всего. В 2026 году ему будет 62 года.

Далее следует глава одной из крупнейших компаний-застройщиков в Китае Evergrande Group Сюй Цзяинь (или Хуэй Ка Янь), состояние которого может достичь этого уровня в 2027 году, когда ему будет 68 лет. Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) Джек Ма может войти в этот список третьим в 2030 году в возрасте 65 лет.

В отчете отмечается, что всего 11 из 25 богатейших людей мира имеют реальные шансы стать триллионерами до конца жизни. В их число входит также основатель и глава Facebook Inc. (SPB: FB) Марк Цукерберг - в 2036 году, когда ему будет 51 год.

мільярдери (213) Джефф Безос (34)


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Топ коментарі
+2
уга товарищи
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18.05.2020 12:57
+2
Шариков предлагает все отнять и поделить?
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18.05.2020 13:18
+2
Земля землякам!
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18.05.2020 15:25
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Какие "справедливые" и "правильные" западные ценности.

Уже сейчас 1% жителей Земли богаче, чем остальные 99% жителей Земли вместе взятые.
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18.05.2020 12:27 Відповісти
где-то я уже это слышал.......
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18.05.2020 12:39 Відповісти
Він просто навів факт ... Ви можете заперечити, сер ??
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18.05.2020 15:01 Відповісти
факт чего? про "справедливые" и "правильные"??? или вы тоже из тех, для кого "отнять и поделить"?
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18.05.2020 15:20 Відповісти
Власть народу! Земля крестьянам! Фабрики рабочим! Море морякам!...
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18.05.2020 12:56 Відповісти
уга товарищи
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18.05.2020 12:57 Відповісти
Земля землякам!
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18.05.2020 15:25 Відповісти
Шариков предлагает все отнять и поделить?
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18.05.2020 13:18 Відповісти
Більшість великих капіталів сколочені з неуплати податків і інших схем.
В усякому випадку - початкові.
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18.05.2020 14:59 Відповісти
Это вообще щедевр. А при чем тут начальные? Если за начальный капитал не уплочено - то именно на эту маленькую сумму и был обман. При том, что амазона это не касаеться.
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18.05.2020 15:15 Відповісти
от тільки заздрити не потрібно ...
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18.05.2020 15:58 Відповісти
Это стоимость акций, а не станков
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18.05.2020 14:57 Відповісти
Ну ... Написано "Состояние..."
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18.05.2020 15:00 Відповісти
папір здорожчав ?
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18.05.2020 15:56 Відповісти
і куди воно все їм влазить ?
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18.05.2020 15:56 Відповісти

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