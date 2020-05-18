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Коллегия Гостаможни уволила руководство половины таможен

Коллегия Гостаможни уволила руководство половины таможен

Коллегия Государственной таможенной службы на заседании в пятницу прекратила выполнение обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полевской, Северной Слобжанской, Буковинской таможен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины сообщает БизнесЦензор.

"Также руководителю Одесской таможни вручили предупреждение о последующем увольнении", - сообщает Минфин.

По словам министра финансов Сергея Марченко, по итогам результатов деятельности рядя таможен "уже можно сделать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения".

"Несколько недель тому на коллегии, где все вы присутствовали, я не просто заявил о необходимости изменений в системе таможенной службы. Я озвучил свои ожидания от реформы и поставил вам конкретные задания. Сегодняшняя коллегия уже не о планах и заданиях, а о реальных результатах. Которых до сих пор нет… Поэтому по итогам этой коллегии будет уволено 50% руководителей таможен", - сказал Марченко.

митниця (815) звільнення (1000) Державна митна служба (467)


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Михо в действии?
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18.05.2020 11:37 Відповісти
Вот бы еще коллегия судей с половины антиукраинских судей разогнали! Сколько бы бюджетных средств сэкономили! А сколько патриотов вышли из темниц и избежали НЕЗАКОННОГО уголовного преследования!
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18.05.2020 12:01 Відповісти

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