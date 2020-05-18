БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2468 відвідувачів онлайн
Новини ціна на нафту
630 0

Цены на нефть поднялись выше $33 за баррель

Цены на нефть поднялись выше $33 за баррель

Мировые цены на нефть в понедельник растут на 3-4% на оптимизме вокруг признаков восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,35% — до 33,59 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,17%, до 30,75 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI тем временем дорожали на 4,35%, до 30,71 доллара.

Цена на нефть WTI в понедельник растет более чем на 1 доллар за баррель, поднимаясь до самого высокого уровня с 17 марта, что поддерживается продолжающимся сокращением добычи и признаками постепенного восстановления спроса на топливо, поскольку все больше стран ослабляют ограничения, введенные для прекращения распространения пандемии коронавируса.

В США тем временем продолжает сокращаться количество буровых установок, что снижает опасения по поводу нехватки свободного места в нефтехранилищах.

нафта (4754) Brent (1503)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 