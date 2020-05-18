США ограничивают мировые поставки чипов для Huawei

Администрация Трампа предприняла шаги для блокировки глобальных поставок чипов для китайской Huawei Technologies, что чревато усилением напряженности в отношениях США и Китая.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Министерство торговли США сообщило, что вносит изменения в одно из правил экспорта, "стратегически сосредоточившись" на приобретении Huawei чипов, которые являются продуктом определенных американских технологий и ПО.

Смена правил - это удар по Huawei, а также по Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), которая является одним из крупнейших производителей чипов для подразделения Huawei HiSilicon.

Huawei, которой нужны чипы для широко используемых смартфонов и телекоммуникационного оборудования, находится в центре борьбы за мировое технологическое лидерство между Соединенными Штатами и Китаем.

США пытаются убедить союзников исключить оборудование Huawei из сетей 5G, ссылаясь на то, что оно может быть использовано Китаем для шпионажа. Huawei неоднократно отрицала эти обвинения.

В соответствии с изменением правил, иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны будут получить американскую лицензию перед поставкой определенных чипов для Huawei или ее подразделений.

Изменение правила призвано "предотвратить использование американских технологий для осуществления злонамеренной деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности США и внешней политики", - сообщил в заявлении министр торговли США Уилбур Росс, добавив, что Huawei и ее подразделения "активизировали усилия, направленные на подрыв этих ограничений, основанных на национальной безопасности".

Китайская телекоммуникационная компания была включена США в "черный список" в прошлом году.